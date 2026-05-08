Кабмін утворив штаб з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2026/27 року

Кабінет міністрів утворив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану.

Згідно з постановою №581 від 6 травня, головою штабу визначено віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Як повідомлялося, віцепрем’єр Олексій Кулеба був головою штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року.