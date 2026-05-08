Кабмін ліквідував Коордцентр з питань трансформації вугільних регіонів України

Кабінет міністрів ліквідував Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України.

Згідно з постановою №584 від 6 травня, уряд визнав такою, що втратила чинність постанову від 13 травня 2020 року "Про утворення Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України".

Раніше зазначалося, що основним завданням центру мало буду формування стратегічного бачення сталого розвитку вугільних регіонів, реформування і розвитку державного вугледобувного комплексу.

Також очікувалося, що створення центру дасть змогу забезпечити координацію органів влади під час визначення політики трансформації, визначити шляхи вирішення спірних питань формування та реалізації зазначеної політики, сприяти залученню коштів на реалізацію відповідних проектів.

Як повідомлялося, в червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.