Інтерфакс-Україна
Економіка
14:42 08.05.2026

Кабмін ліквідував Коордцентр з питань трансформації вугільних регіонів України



Кабінет міністрів ліквідував Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України.

Згідно з постановою №584 від 6 травня, уряд визнав такою, що втратила чинність постанову від 13 травня 2020 року "Про утворення Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України". 

Раніше зазначалося, що основним завданням центру мало буду формування стратегічного бачення сталого розвитку вугільних регіонів, реформування і розвитку державного вугледобувного комплексу.

Також очікувалося, що створення центру дасть змогу забезпечити координацію органів влади під час визначення політики трансформації, визначити шляхи вирішення спірних питань формування та реалізації зазначеної політики, сприяти залученню коштів на реалізацію відповідних проектів.

Як повідомлялося, в червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.

Теги: #коордцентр #вугільна_галузь

13:36 26.03.2026
У Координаційному центрі розглянули Плани стійкості Дніпропетровської та Запорізької областей – Свириденко

19:57 04.03.2026
Уряд утворив Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів України – прем'єрка

13:17 05.02.2026
Кабмін утворив Коордцентр з розвитку когенерації - Свириденко

17:03 18.06.2025
Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

10:49 18.10.2022
Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України

14:44 27.07.2022
У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який опікуватиметься вивезенням зерна з портів України

11:44 04.11.2021
Понад 40 країн, зокрема Україна, зобов'язалися відмовитися від вугільної енергетики протягом 20 років

14:22 21.07.2021
Кабмін зобов'язав вугільні підприємства у разі боргів із зарплати спрямовувати на ці цілі щонайменше 80% коштів від реалізації продукції

16:47 31.12.2020
У Міненерго прогнозують ухвалення урядом Концепції реформування вугільної галузі на початку січня

14:09 16.12.2020
Рада утворила ТСК із розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу

