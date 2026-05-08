Інтерфакс-Україна
Економіка
12:59 08.05.2026

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

"ДТЕК Нафтогаз" реструктурує борг за єврооблігаціями на $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V.: він виплачуватиметься поступово, остаточне погашення відстрочено на три роки – до 31 грудня 2029 року, а номінальна ставка доходності збільшена з 6,75% до 9,875% річних.

"NGD Holdings … отримала необхідні згоди для реалізації пропозицій(щодо реструктуризації – ІФ-У)… Відповідно, усі згоди тепер є незворотними, а пропозиції є чинними та обов’язковими для всіх власників облігацій", – йдеться у біржовому повідомлені.

Згідно з ним, винагорода за згоду на реструктуризацію загальним розміром $2,75 млн, буде виплачена всім власникам єврооблігацій, які подали заяви, 14 травня.

Як повідомлялося, "ДТЕК Нафтогаз" вийшла з пропозиціями про реструктуризацію 9 квітня цього року. Підвищена процентна ставка 9,875% має нараховуватися з 30 квітня цього року, а основна суму боргу виплачуватиметься поступово: $27,5 млн 30 квітня цього року, а потім по $27,5 млн кожні півроку – 31 грудня та 30 червня, а залишок – під час остаточного погашення 31 грудня 2029 року.

Компанія 23 квітня повідомила, що отримала згоду від власників 88,66% облігацій за необхідного мінімуму у 90% та продовжила термін прийому заявок на сім днів. Станом на 30 квітня цей показник зріс до 88,87% облігацій, й власникам дано ще тиждень на участь у угоді. Емітент попередив, що якщо цих 90% не буде, він може піти іншим варіантом, який потребує схвалення лише або 50% від кількості власників облігацій, або власників 75% загальної суми облігацій.

В рамках реструктуризації власники бондів також дозволили "ДТЕК Нафтогаз" не публікувати фінансову звітність до кінця воєнного стану, бо постанови регулятора НКРЕ обмежує здатність публічно розкривати певну фінансову та операційну інформацію та дані.

В обґрунтування реструктуризації "ДТЕК Нафтогаз" нагадала про запроваджений Національним банком України мораторій, який суттєво обмежує можливості "ДТЕК Нафтогаз" здійснювати транскордонні перекази коштів з України для фінансування платежів за облігаціями. Зазначалося також, що Росія обстрілами чотири рази пошкоджувала об’єкти інфраструктури групи. Ремонтні роботи тривають та, як очікується, потребуватимуть загальних капітальних витрат приблизно у розмірі EUR25 млн.

"ДТЕК Нафтогаз" уточнила, що консолідований дохід від продажу газової продукції (включаючи продаж природного газу, газового конденсату та продаж придбаного природного газу) знизився з 27,04 млрд грн у 2023 році до 19,84 млрд грн у 2024 році, головним чином внаслідок природного виснаження свердловин.

"Головним чином внаслідок впливу мораторію НБУ, Емітент очікує, що не зможе погасити Облігації у дату погашення (31 грудня 2026 року)", – вказувала компанія.

Вона також зазначала, що її дочірні компанії NGD та Kosul володіють правами на розробку певних проєктних ділянок глибоких горизонтів, які мають особливо складні геологічні та технічні характеристики, тому потребуватимуть значно більших капіталовкладень для розробки, ніж більш традиційні проєктні ділянки. Як результат, вони ще не розробляли такі ділянки, але у найближчому майбутньому пропонується передати ліцензійні права щодо них одній або кільком новим проектним компаніям SPV, які потім намагатимуться розробляти ці ділянки, розділяючи проектні ризики, зокрема шляхом залучення одного або кількох спільних підприємств та фінансових партнерів.

Для реалізації проєктів "ДТЕК Нафтогаз" просила також згоди кредиторів на можливе створення нових прямих або непрямих дочірніх компаній, які діятимуть як операційні компанії стосовно SPV, так і як холдингові компанії однієї або кількох SPV. А також на продаж та передачу одній або кільком SPV прав на користування надрами NGD та Kosul стосовно двох ліцензійних ділянок на глибині понад 6250 м з подальшим залученням за справедливою ринковою вартістю сторонніх осіб.

Компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн і Бірківсько-Зіньківської – за 211 млн грн.

Згідно з даними Франкфуртської біржі, облігації "ДТЕК Нафтогаз" котируються по курсу 92,68% від номіналу. У день оголошення пропозиції про реструктуризацію їх курс склав 91% від номіналу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 01.05.2026
"ДТЕК Нафтогаз" треба згода власників ще 1,13% євробондів для їх швидкої реструктуризації, їм дано ще 7 днів

12:51 15.04.2026
ЗЗФ та Марганецький ГЗК уклали мирову угоду щодо боргу на 42,17 млн грн

12:20 15.04.2026
Суд підтримав рішення арбітражу про стягнення на користь НЗФ з кіпрської Versala EUR1,67 млн

22:39 10.04.2026
Група власників євробондів "Укрзалізниці" відкинула пропозицію компанії про їх реструктуризацію

19:59 27.02.2026
Україна домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про реструктуризацію боргу – МВФ

21:19 26.11.2025
Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

17:10 20.10.2025
Удари РФ з початку війни пошкодили обладнання "ДТЕК Нафтогаз" на EUR40 млн – топменеджер

09:32 20.10.2025
"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

15:34 09.10.2025
"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

12:17 03.10.2025
Роботу низки об'єктів "ДТЕК Нафтогаз" через атаки РФ призупинено

