Інтерфакс-Україна
Економіка
12:17 08.05.2026

Імпорт за 4 міс.-2026 зріс на 30% порівняно з 2025р. та на 47% порівняно з 2024р., експорт на тому ж рівні – ДМС

Імпорт товарів до України за січень-квітень 2026 року в грошовому еквіваленті збільшився на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до $32,2 млрд, та на 47% порівняно із січнем-квітнем 2024 року – до $21,9 млрд, свідчать дані з телеграм-каналу Державної митної служби (ДМС) України.

Попри зростання імпорту, експорт залишається майже на рівні 2024 року – тоді за січень-квітень він склав $13,4 млрд, за аналогічний період 2025 року – $13,3 млрд, а за чотири місяці поточного року – $13,9 млрд.

"При цьому оподаткований імпорт склав $22,3 млрд, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-квітні 2026 року склало $0,55/кг", – йдеться у публікації відомства у п’ятницю.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю – $8,7 млрд, Польщі – $3,1 млрд, Туреччини – $2,2 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $1,5 млрд, Туреччини – на $1,2 млрд, Італії – на $857 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2026 року товарів 72% склали машини, устаткування та транспорт – $13,3 млрд (при митному оформленні до бюджету сплачено 74,3 млрд грн, або 26% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні – $5,3 млрд (сплачено 103,5 млрд грн, або 36% платежів), продукція хімпромисловості – $4,6 млрд (до бюджету сплачено 38,4 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продтовари – $8,5 млрд, метали та вироби з них – $1,3 млрд, а також машини, устаткування та транспорт – $1,2 млрд.

"У січні-квітні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 585,9 млн грн", – додали в ДМС.

