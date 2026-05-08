Інтерфакс-Україна
Економіка
11:23 08.05.2026

Споживчі ціни на молокопродукти в I кв.-2026 зростали значно повільніше за інші харчі – асоціація

Споживчі ціни на молочні продукти в Україні за підсумками першого кварталу 2026 року демонструють значно повільнішу динаміку зростання порівняно з іншими категоріями продовольчих товарів, повідомила Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

У галузевому об’єднанні зазначили, у річному вимірі молоко подорожчало на 7,3%, сметана – на 5,7%, м’які сири – на 5,3%, тоді як ціна на вершкове масло зросла лише на 1,9%. Водночас вартість м’яса, яєць та хліба за цей же період збільшилася від 15% до понад 20%.

"За останні півроку ціни на молочку залишалися відносно стабільними. Вони зросли незначно або навіть трохи знизилися, як у випадку з маслом, що здешевшало на 1,4%. Натомість яйця, олія та хліб суттєво додали в ціні, а подешевшали тільки свинина та курятина. Схожа ситуація й з цінами виробників. Молочна галузь, таким чином, залишається одним із головних факторів стримування продовольчої інфляції", – наводяться у повідомленні слова представника СМПУ.

Згідно з даними спілки, річна зміна відпускних цін виробників на молочні продукти коливалася в діапазоні від -3,2% на масло до +5% на сметану.

Для порівняння: виробничі ціни на яловичину, птицю, макаронні вироби та хліб зросли значно суттєвіше – до 34%.

У піврічній динаміці, повідомили в СМПУ, виробничі ціни на молочну продукцію переважно знижувалися, тоді як більшість інших продуктів харчування продовжували дорожчати.

Теги: #смпу #молочна_продукція

