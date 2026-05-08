10:07 08.05.2026

Арешт рахунків загрожує реалізації проєкту збільшення генерації е/е з 30% до 50% потреб Старокостянтинова – директор ТКЕ

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Комунальне підприємство "Тепловик" (м. Старокостянтинів Хмельницької області) планує до прийдешнього опалювального сезону збільшити свою частку у забезпеченні енергопотреб міста з 30 до 50%, однак блокування його рахунків НАК "Нафтогаз України" загрожує реалізації цих планів, повідомив директор КП Олександр Душенко.

Про це йшлося під час "круглого" столу в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Цієї зими наше підприємство покривало 30% потреб міста-героя Старокостянтинова разом з промисловістю в електриці. Це, я вважаю, досить гарний показник. У планах стійкості на наступний рік у нас була мета збільшити його до 50%. Але з останніми діями "Нафтогазу" всі ці наші напрацювання можуть просто не виповнитися. Ми отримали заблоковані рахунки", – сказав Душенко.

Він також пояснив, що, завдяки донорам та спрощеним процедурам приєднання до мереж когенераційних установок, минулої зими підприємство на 100% забезпечувало електроенергією власні потреби та виробіток 80% теплової енергії для потреб Старокостянтинова.

"Тобто ми не залежали ні від оператора системи розподілу, ні від блекаутів, ні від відключень", – зазначив Душенко.

За його словами, підприємство також мало можливість заробляти кошти на балансуючому ринку е/е, щоб здійснювати ремонтні кампанії та модернізацію, а також допомагати НЕК "Укренерго" у балансуванні енергосистеми.

Директор КП "Тепловик" розповів, що з НАК "Нафтогаз України" була підписана мирова угода, на яку підприємство було вимушено погодитися, аби лише уникнути блокування рахунків. Згідно з мировою угодою передбачалося, що КП "Тепловик" сплатить 56 млн грн основного боргу та ще 21 млн грн додатково нарахованої пені та штрафних санкцій попри те, що стягнення пені та штрафних санкцій наразі згідно з чинного законодавства заборонено.

"По цій Мировій угоді ми справно платили п’ять місяців, виконуючи свої зобов’язання. Водночас "Нафтогаз Трейдинг" зараховував ці наші платежі не за мировою угодою, а як поточні борги, таким чином порушуючи Мирову угоду, яку сам же і запропонував та підписав. Ми намагалися максимально піти назустріч, домовлялися і "витискали" всі соки з нашої місцевої влади, аби заплатити якісь кошти НАК. Але як би ми не йшли назустріч "Нафтогазу", рахунки підприємства все одно були заблоковані", – пояснив ситуацію Душенко.

Він висловив сподівання, що це питання буде врегульовано законодавчо, і буде можливість списати ці кошти.

При цьому Душенко зазначив, що 4% ПДФО, які за рішенням уряду залишаються на місцях, не вистачає для покриття різниці в тарифах ТКЕ.

"Ті 4% ПДФО, що залишили, це в наших реаліях приблизно 10% різниці в тарифах, яка мала б бути", – зауважив Душенко.

Він наголосив, що трансформація ТКЕ в енергетичні підприємства відбувається, але без вирішення поточних проблем ТКЕ, зокрема, щодо компенсації різниці в тарифах та розблокування рахунків наслідки для теплопостачання та життєзабезпечення міст будуть вкрай негативні.

"Тому я дуже попросив би народних депутатів, профільні міністерства втрутитися і допомогти всій галузі ТКЕ вийти з цієї ситуації, поки не пізно. Бо пройде якийсь час, і процеси будуть незворотні", – резюмував директор КП

Як повідомлялося, на цьому ж заході виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

