Ціни на нафту відновили зростання, Brent торгується біля $101,4 за барель

Ціни на нафту відновили підйом у п'ятницю на тлі нової ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка поставила під загрозу перемир'я США та Ірану, а також послабила сподівання на швидке відкриття Ормузької протоки.

Іранське командування в ніч на п'ятницю звинуватило збройні сили США у скоєнні кількох атак на півдні країни всупереч перемир'ю, яке триває.

За повідомленням телеканалу Press TV, Тегеран звинуватив Вашингтон в обстрілі іранського танкера в районі міста Джаск. Крім того, згідно із заявою іранського військового командування, США "у співпраці з деякими країнами регіону" атакували цивільні об'єкти на острові Кешм і в низці прибережних районів на півдні Ірану.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку заявив, що Іран безуспішно атакував три американські есмінці в Ормузькій протоці. За його словами, судна не зазнали пошкоджень, але "іранським нападникам було завдано величезної шкоди".

Водночас Трамп підтвердив, що режим припинення вогню залишається чинним, незважаючи на інцидент.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $101,35 за барель, що на $1,29 (1,29%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $1,21 (1,2%), до $100,06 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $1,05 (1,1%), до $95,86 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $0,27 (0,28), до $94,81 за барель.

Напередодні падіння цін на нафту досягало $5 за барель завдяки сигналам, що США та Іран рухаються до врегулювання конфлікту.

"Формування цін на нафту більше не спирається на прагматичну оцінку ходу війни або реальної ситуації в Ормузькій протоці, – зазначає аналітик Vanda Insights Вандана Харі. – Адміністрація президента США продовжує перебільшувати перспективи розв'язання конфлікту, і ринок, схильний до оптимізму, купується на це".

Як Brent, так і WTI завершують поточний тиждень зниженням більш ніж на 6%.