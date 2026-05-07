Т.в.о. голови наглядової ради Сенс Банку заявив про незмінність планів приватизації попри відсторонення керівника ради
Тимчасове відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка не впливає на операційну діяльність фінустанови та підготовку до її приватизації, йдеться у першій офіційній заяві тимчасового виконувача обов'язків голови наглядової ради банку Пьотра Новака, оприлюдненій у четвер.
За словами Новака, підготовка до продажу банку залишається одним із ключових напрямів роботи менеджменту, що відповідає стратегічному курсу держави та зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Він нагадав, що у березні 2026 року Міністерство фінансів уже розпочало конкурс із відбору радника з продажу пакета акцій Сенс Банку.
"Для мене це велика відповідальність з огляду на майбутню приватизацію. Польський досвід показує, що здатність держави залучити міжнародних інвесторів дозволяє модернізувати банківський сектор та посилити корпоративне управління", – наголосив Новак, який раніше обіймав посади міністра розвитку економіки та заступника міністра фінансів Польщі.
Керівник наглядової ради також навів дані щодо фінансового стану банку: з початку 2023 року активи фінустанови зросли на 83% – до 137 млрд грн, кошти клієнтів збільшилися майже вдвічі (до 118 млрд грн), а чистий прибуток за минулий рік зріс із 2,8 млрд грн до 3,6 млрд грн. Наразі банк обслуговує близько 3 млн фізичних осіб та понад 140 тис. бізнес-клієнтів.
"Насамперед наголошую, що інформація, яку наразі поширюють у публічному просторі, жодним чином не впливає на операційну діяльність АТ "Сенс Банк". Ми зацікавлені в швидкому з'ясуванні всіх обставин та врегулюванні ситуації, зберігаючи при цьому безперервність роботи банку. Від самого початку АТ "Сенс Банк" відкритий до взаємодії з уповноваженими органами та готовий надавати всю необхідну інформацію у межах офіційних запитів і чинного законодавства", – додав т.в.о. голови награди.
Він додав, що усі департаменти, профільні комітети та органи управління АТ "Сенс Банк" продовжують виконувати свої функції відповідно до затверджених внутрішніх процедур, продукти й послуги доступні, онлайн- та офлайн-обслуговування клієнтів здійснюється без змін.
"До того ж ми не фіксуємо нетипового відтоку клієнтів – ані серед фізичних осіб, ані серед корпоративного сегмента, що свідчить про збереження довіри до банку", – зауважив Новак.
Як повідомлялося, наглядова рада Сенс Банку 6 травня задовольнила заяву Миколи Гладишенка про самовідсторонення від виконання повноважень на період проведення перевірок. Рішення було ухвалене після того, як Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до уряду та Нацбанку з проханням перевірити можливий сторонній вплив на органи управління банку.
Зокрема, ТСК вивчає обставини призначення чинного складу наглядової ради у 2025 році та ймовірні зв'язки керівництва банку з окремими бізнесменами. Нацбанк також ініціював моніторинг відповідності Гладишенка критеріям незалежності. Пьотр Новак, який входить до наглядової ради з жовтня 2025 року, виконуватиме обов'язки голови на час відсторонення попередника.