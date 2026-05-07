НБУ у квітні оштрафував три небанківські фінустанови за порушення строків подання звітності з фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) у квітні 2026 року за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ, зокрема оштрафував три з них на загальну суму 153 тис. грн.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "Тормес-Капітал" і ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" оштрафовано на 51 тис. грн кожну за неподання до Нацбанку звітності з питань запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у визначений строк.

До ПТ "Діла Ломбард" за таке саме порушення застосовано письмове застереження.