Інтерфакс-Україна
Економіка
15:46 07.05.2026

Майже 4,8 млн українців отримають "Національний кешбек" за березень, 42% користувачам надійде виплата за пальне

Уряд з 7 травня розпочинає виплати за програмою "Національний кешбек" за березень, нарахування надійдуть на картки майже 4,8 млн користувачів, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з публікацією на сайті відомтсва, разом із березневою виплатою користувачі вперше отримають кешбек на пальне, запроваджений 20 березня. Цю компенсацію нараховано понад 2 млн громадян (приблизно 42% від загальної кількості отримувачів за місяць). При цьому 91% отримувачів "паливного" кешбеку – власники авто бюджетного сегмента віком 10-20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.

У міністерстві нагадали, що з 1 травня максимальна сума кешбеку на пальне становить 500 грн на місяць, тоді як загальний ліміт за всією програмою "Національний кешбек" залишається на рівні 3000 грн на місяць. До програми вже приєдналися понад 220 мереж АЗС.

Березнева виплата також стала першою, розрахованою за диференційованою моделлю. Вона передбачає нарахування 15% на товари з високою часткою імпорту (косметика, побутова хімія, одяг, взуття, сири тощо) та 5% на продукти харчування й аптечні товари.

Отримані кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання українських ліків, книжок, а також на підтримку ЗСУ. Використати кешбек на продукти можна у понад 22 торгових мережах.

Як повідомлялося, кешбек нараховується винятково за безготівкову оплату через банки-партнери. Ці кошти не оподатковуються та не враховуються під час призначення субсидій. Програма реалізується Мінекономіки у співпраці з Мінцифри, НБУ та ДПС за підтримки Mastercard і Visa.

Кабмін затвердив постанову №559 від 29 квітня 2026 року, якою продовжив реалізацію експериментального проєкту "Національний кешбек" до 30 квітня 2028 року, проте кешбек на пальне буде працювати до кінця травня.

