Інтерфакс-Україна
Економіка
15:37 07.05.2026

"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

2 хв читати
"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан під час "круглого столу" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", який організовано Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Зараз ми вже фіксуємо заблоковані рахунки в 69 підприємств ТКЕ. Це, зокрема, Житомир, Звягель, Кропивницький, Лозова, Старокостянтинів… Можна перелічувати велику кількість громад. Це означає блокування роботи підприємства взагалі. І це найбільший злочин, який сьогодні відбувається для нас з вами як споживачів. Бо коли ми підійдемо до опалювального сезону, не буде кому постачати тепло і воду. Просто не буде кому", – сказав Слобожан.

Він наголосив, що блокування рахунків призведе до банкрутства ТКЕ та втрати ними спеціалістів, в тому числі через розбронювання.

Водночас Слобожан звернув увагу, що рахунки ТКЕ блокуються "Нафтогазом" через борги за газ, які набагато менші, ніж борги держави перед теплопостачальними підприємствами за компенсацію різниці в тарифах.

"Наприклад, ТКЕ в Житомирі держава винна 900 млн грн при тому, що підприємство винне НАК у понад 2 рази менше – 400 млн грн", – описав ситуацію голова АМУ.

Він також навів приклад ТКЕ в Старокостянтинові Хмельницької області, зазначивши, що борги підприємства в 56 млн грн обросли різними нарахуваннями і збільшилися до 77 млн грн, і це тільки по одному із договорів з АТ "Нафтогаз Трейдинг".

Слобожан наголосив, що блокування рахунків як підсумок призведе до подальшого нарощення боргів.

"Старі проблеми роботи ТКЕ, які залишилися, а саме арешт рахунків "Нафтогазом", ставить на сьогоднішній день під загрозу будь-якій інсталяції будь-якого обладнання, наданого донорами, і будь-яку підготовку до зими", – зазначив зі свого боку виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури Руслан Голуб.

Він висловив сподівання на запровадження багаторівневого діалогу за участі низки стейкхолдерів, як міністерств енергетики, фінансів, економіки, розвитку громад та територій, самого "Нафтогазу".

"Стара критична проблема з боргами фактично унеможливлює будь-який подальший розвиток теплопостачання й створює колосальні ризики", – резюмував Голуб.

Теги: #опалювальний_сезон #асоціація_міст_україни #слобожан #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 05.05.2026
Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

10:39 05.05.2026
Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

09:41 05.05.2026
Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

15:01 04.05.2026
РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

18:29 02.05.2026
Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

16:27 26.04.2026
Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

13:44 22.04.2026
"ДТЕК Мережі" оновили 831 енергооб'єкт у рамках підготовки до наступного опалювального сезону

"ДТЕК Мережі" оновили 831 енергооб'єкт у рамках підготовки до наступного опалювального сезону

14:55 21.04.2026
Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

09:41 14.04.2026
Зеленський про підготовку до опалювального сезону: Є питання до Львівської, Волинської, Одеської областей та до Києва

Зеленський про підготовку до опалювального сезону: Є питання до Львівської, Волинської, Одеської областей та до Києва

17:18 07.04.2026
"Ліси України" збільшать заготівлю дров до опалювального сезону 2026/27рр на 27,6%

"Ліси України" збільшать заготівлю дров до опалювального сезону 2026/27рр на 27,6%

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

Лебединський насіннєвий завод оновив наглядову раду, переобрав керівництво та погодив 70 млрд грн правочинів

"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 1,4%, в річному вимірі прискорилася до 8,6% – Держстат

Ціни на нафту знижуються, Brent подешевшала до $99 за барель

Кабмін розподілив 183 млн грн на модернізацію харчоблоків в 10 школах

Чиста купівля валюти населенням у квітні-2026 впала до $0,37 млрд – мінімуму із серпня-2025

KSE уже зібрала $40 млн на новий кампус

Завод Smart Line в ІП "ВінІндастрі" почав випуск фарбувальних камер для металообробки

Програма "Власна справа" працюватиме за новою моделлю з 1 вересня – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА