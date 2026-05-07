Лебединський насіннєвий завод оновив наглядову раду, переобрав керівництво та погодив 70 млрд грн правочинів

Акціонери ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" (ЛНЗ, Черкаська обл.), що є головним підприємством агрохолдингу LNZ Group, на річних загальних зборах 30 квітня повністю оновили склад наглядової ради та переобрали директора, повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, через закінчення терміну повноважень з 6 травня припинено повноваження попереднього складу наглядової ради, до якого входили голова Дмитро Кравченко (володіє 41,43% акцій), Наталія Кравченко (7,06%) та Валентина Кравченко (3,93%).

Новий склад ради обрано терміном на три роки. До нього знову увійшли Дмитро Кравченко, якого переобрано головою наглядової ради, та Наталія Кравченко. Валентину Кравченко у складі ради замінив її представник – Віктор Кравченко. Крім того, склад наглядової ради було розширено двома незалежними директорами. Ними стали Дмитро Олійник і Сергій Майчук. На новий трирічний термін також переобрано директора підприємства Анатолія Ткаченка.

Крім кадрових рішень, акціонери затвердили результати фінансово-господарської діяльності за 2024 та 2025 роки. Згідно зі звітом, 2024 рік підприємство завершило зі збитком у розмірі 141,84 млн грн, який було віднесено на збільшення непокритого збитку минулих періодів. Водночас 2025 рік завод завершив із прибутком, який у повному обсязі спрямували на часткове покриття збитків попередніх років.

Водночас акціонери надали попередню згоду на вчинення значних правочинів протягом року з граничною сукупною вартістю 70 млрд грн, що складає 455,5% від вартості активів емітента (15,37 млрд грн). Згода стосується кредитних договорів, операцій із нерухомістю, землею та постачанням сировини для потреб фінансово-господарської діяльності.

На зборах також було затверджено нову редакцію статуту товариства та положення про наглядову раду.

Згідно сервісу Opendatabot, ЛНЗ за підсумками 2025 року отримав чистий прибуток у розмірі 116,59 млн грн, що на 18,5% менше за показник 2024 року (143,06 млн грн). Чистий дохід від реалізації за звітний період скоротився на 7,1% – до 17,37 млрд грн. Вартість активів компанії на кінець року зросла на 1,1% – до 15,76 млрд грн. При цьому заборгованість підприємства склала 16 млрд грн проти 15,91 млрд грн роком раніше.

За даними Опендатабот, 100% статутного капіталу (12,05 млн грн) належить Дмитру Кравченку, який є кінцевим бенефіціарним власником.

ЛНЗ створено у 1994 році, компанія спеціалізується на обробленні насіння для відтворення, а також займається постачанням природного газу та електроенергії. Підприємство має частки у статутному капіталі СТОВ "Агроальянс" (80%), СТОВ "Кавунівка" (75%), ЗАТ "Цукорімпекс" (8%) та ТОВ "Корпорація "Вітчизняне насінництво" (1,87%).

LNZ Group – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що розвиває напрями насінництва, агровиробництва (обробляє понад 80 тис. га землі), дистрибуції ЗЗР, насіння та добрив, а також зернотрейдинг. Холдинг є багаторічним партнером міжнародних компаній Bayer (DEKALB), Syngenta та інших у сфері виробництва насіння.