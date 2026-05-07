"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

"Метінвест", найбільший український гірничо-металургійний холдинг, за підсумками роботи в січні-березні цього року знизив виплавку сталі на 7% порівняно з аналогічним періодом торік – до 454 тис. тонн з 488 тис. тонн, але зберіг чавуну 438 тис. тонн (436 тис. тонн у I кв-2025).

Згідно із пресрелізом материнської компанії Metinvest B.V. про результати операційної діяльності за перший квартал 2026 року у четвер, у зв’язку з початком широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року на завантаженість українських підприємств групи продовжують впливати фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні та економічні чинники.

При цьому уточнюється, що у січні-березні 2026 року виробництво чавуну та сталі на "Каметсталі" знизилось на 12% та 20%, відповідно, порівняно з попереднім кварталом – до 438 тис. тонн та 454 тис. тонн, внаслідок нестабільного електропостачання у січні-лютому 2026 року.

Крім того, повідомляється, що у першому кварталі 2026 року виробництво товарних напівфабрикатів склало 185 тис. тонн, що на 32% менше, ніж у попередньому кварталі через зменшення випуску товарної заготовки на фоні нижчих обсягів виробництва сталі та пріоритезації її споживання на наступних стадіях виробництва; водночас це частково було компенсовано зростанням виробництва товарного чавуну у 2,2 рази.

Разом з тим, виробництво товарних напівфабрікатів у було на 7% більше, ніж в аналогічному періоді 2025 року завдяки зростанню виробництва товарного чавуну на 96%.

Загалом у першому кварталі 2026 року виробництво готової продукції зросло на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 11% проти аналогічного періоду 2025 року – до 660 тис. тонн. Зокрема, виробництво плоского прокату становило 292 тис. тонн, що відповідає рівню попереднього кварталу та на 12% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року завдяки відновленню випуску гарячекатаного рулону на Ferriera Valsider та збільшенню обсягу замовлень на гарячекатаний товстий лист.

Виробництво довгого прокату становило 349 тис. тонн, що на 8% більше порівняно з попереднім кварталом та на 4% більше проти аналогічного періоду минулого року завдяки збільшенню обсягів на "Каметсталі" та Promet Steel (Болгарія); виробництво труб становило 19 тис. тонн після придбання трубного заводу Tubular Iasi (Румунія) у грудні 2025 року.

У першому кварталі 2026 року випуск коксу зменшився на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 2% проти аналогічного періоду 2025 року, до 256 тис. тонн, через затримки надходження вугілля на фоні нестабільного електропостачання.

У першому кварталі виробництво загального залізорудного концентрату зменшилось на 2% у порівнянні з попереднім кварталом, до 3,882 млн тонн. Випуск товарної залізорудної продукції скоротився на 7% – до 3,521 млн тонн, внаслідок нестабільного енергопостачання у звітному періоді. Зокрема, виробництво залізорудного концентрату скоротилось на 9% – до 2,225 млн тонн; виробництво залізорудних окатків зменшилось на 3% – до 1,296 млн тонн.

У першому кварталі поточного року виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 2% проти аналогічного періоду попереднього року, тоді як випуск товарної залізорудної продукції скоротився на 6%. Виробництво залізорудних окатків зменшилось на 24%, через тимчасову зупинку однієї з обпалювальних машин внаслідок пошкодження систем енергопостачання. Як наслідок, обсяг випуску товарного залізорудного концентрату збільшився на 8%.

Як повідомлялось, "Метінвест" у січні-березні 2025 року збільшив виплавку сталі на 4%, до 488 тис. тонн. Випуск загальної залізорудної продукції за цей період знизився на 15% до січня-березня-2024, але виріс на 11% до попереднього кварталу – до 3,761 млн тонн. При цьому виробництво товарного залізорудного концентрату (ЗРК) знизилося на 27% до у першому кварталі 2024 року і зросло на 7% до попереднього кварталу, сягнувши 2,064 млн тонн. Разом з загальне виробництво ЗРК у першому кварталі 2025 року зменшилося на 21% до у першому кварталі 2024 року і збільшилося на 17% до попереднього кварталу – до 3,815 млн тонн.

"Метінвест" наростив водночас виробництво окатків – на 7% до першого кварталу 2024 року і на 9% до четвертого кварталу 2024 рокку, до 1,697 млн тонн, однак знизив загальний випуск коксівного вугільного концентрату на 52% до першого кварталу 2024 року і на 51% до попереднього кварталу – до 518 тис. тонн. Випуск коксу в січні-березні-2025 зменшився на 8% до першого кварталу 2024 і на 6% до четвертого кварталу 2024 року, до 260 тис. тонн.

У першому кварталі 2025 року виробництво чавуну на "Каметсталі" становило 436 тис. тонн, виробництво товарних напівфабрикатів – 173 тис. тонн, виробництво готової продукції – 597 тис. тонн. Зокрема виробництво плоского прокату – 261 тис. тонн, довгого прокату – до 336 тис. тонн.

Також повідомлялося, що "Метінвест" у 2025 році знизив виробництво сталі на 4% порівняно з попереднім роком – до 2,018 млн тонн. чавуну на 2%, до 1,782 млн тонн. У 2025 році випуск товарних напівфабрикатів скоротився на 3% проти попередньго року – до 839 тис. тонн. При цьому, обсяг випуску товарного чавуну подвоївся та становив 84 тис. тонн.

У 2025 року виробництво готової продукції зросло на 13% проти 2024 року – до 2,429 млн тонн. Зокрема виробництво плоского прокату збільшилось на 20% – до 1,107 млн тонн, довгого прокату зросло на 7% – до 1,322 млн тонн. Виробництво коксу скоротилось на 2% – до 1,100 млн тонн.

У 2025 році виробництво загального залізорудного концентрату було співставним з обсягом попереднього року і становило 15,695 млн тонн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".