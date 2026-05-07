14:52 07.05.2026

"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

Агрохолдинг "Кернел", найбільший український експортер агропродукції, продав балкер Rotterdam Pearl V. вантажопідйомністю 55 тис. тонн і розглядає можливість повного виходу із судноплавного бізнесу, повідомила пресслужба агрохолдингу у четвер.

Згідно з повідомленням, судно, придбане у грудні 2023 року, було частиною антикризової стратегії для забезпечення експорту в період дефіциту фрахту. Стабілізація роботи морського коридору дозволила компанії змінити стратегію на користь операційної гнучкості замість володіння власним флотом. Наразі у холдингу залишається лише танкер MAVKA вантажопідйомністю 13,5 тис. тонн для перевезення олії.

"Ми заходили в судноплавство, коли ставки фрахту були на піку, а доступ до суден – обмеженим. Власний флот виконав свою місію: ми отримали контроль над ланцюгом експорту і глибоку експертизу ринку. Сьогодні ситуація змінилася і ми адаптуємося, щоби залишатися ефективними", – процитувала пресслужба агрохолдингу директора з логістики "Кернел" Миколу Мірошниченка.

Оптимізація логістики відбувається на тлі нещодавньої атаки російських дронів на портову інфраструктуру Чорноморська у ніч на 3 травня. Тоді значних пошкоджень зазнав термінал "Кернела" з перевалки рослинної олії: через руйнування резервуарів стався витік понад 1100 тонн продукції. Витік швидко локалізували, проте підприємство тимчасово призупинило роботу, переорієнтувавши потоки на партнерські термінали в Одесі та на Дунаї.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 фінансового року (ФР, липень-2024 – червень-2025) "Кернел" експортував 5,4 млн тонн зерна. При цьому обсяг власного врожаю компанії склав 2,3 млн тонн, тоді як понад 3 млн тонн зернових (близько 60% експорту сегмента) агрохолдинг закупив у сторонніх виробників. Загалом обсяги перевалки через власні термінали компанії за цей період зросли на 36% – до 9,1 млн тонн.

"Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва). У 2025 році компанія забезпечила близько 10% валютної виручки від усього товарного експорту України. Частка холдингу у світовому експорті соняшникової олії наразі становить 10%.

11:51 05.05.2026
МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

22:02 04.05.2026
Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

09:19 02.05.2026
КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

19:07 01.05.2026
KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

09:49 01.05.2026
Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

17:56 23.04.2026
ЄБРР надав "Кернелу" Веревського $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

13:57 14.04.2026
"Кернел" долучився до проєкту NASA Harvest із розробки системи екомоніторингу агротехнологій

12:12 10.04.2026
"Кернел" розпочав міжнародний аудит за стандартом Verra для випуску власних вуглецевих сертифікатів

12:36 10.02.2026
Голова Адміністрації судноплавства Кравчук заявив про відставку

