14:36 07.05.2026

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 1,4%, в річному вимірі прискорилася до 8,6% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року сповільнилося до 1,4% з 1,7% у березні, 1% у лютому та 0,7% в січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Статвідомство нагадало, що у квітні 2025 року зростання цін становило 0,7%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками квітня 2026 року зросла до 8,6% із 7,9% за підсумками березня, 7,6% за підсумкам лютого, 7,4% за підсумками січня.

Зазначається, що в квітні-2026 базова інфляція зменшилася до 0,9% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому та із 0,4% у січні. З урахуванням того, що в квітні-2025 базова інфляція становила 0,4%, у річному вимірі вона зросла до 7,6% з 7,1% за підсумками березня, 7% за підсумками лютого та січня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у перший рік повномасштабної російської агресії підскочила до 26,6%, після чого у 2023 році вона знизилася до 5,1%. У наступний рік цей показник знову зріс до 12%, але у 2025 році його вдалося знизити до 8%, в тому числі за рахунок досить жорсткої монетарної політики Нацбанку.

НБУ наприкінці квітня погіршив прогноз інфляції на 2026 рік з 7,5% до 9,4%, у 2027 році – з 6% до 6,5%.

