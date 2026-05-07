Ціни на нафту знижуються, Brent подешевшала до $99 за барель

Нафта продовжує дешевшати вдень у четвер на ознаках прогресу в мирних переговорах США з Іраном.

Ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 к.ч. знизилася на $2,26 (2,23%), до $99,01 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $2,21 (2,32%), до $92,87 за барель.

Напередодні Brent впала на 7,8%, WTI – на 7% на повідомленнях ЗМІ про те, що американські парламентарі вважають, що наближаються до узгодження з Іраном документа, що надасть змогу перейти до поступового відновлення руху суден через Ормузьку протоку і покладе край збройному конфлікту.

Вашингтон уже передав Ірану односторінковий протокол про наміри, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела. Очікується, що Іран дасть відповідь на цей документ найближчими днями.

Саудівський телеканал Al Arabiya повідомив, що сторони досягли розуміння в питанні поступового зняття як американської, так і іранської блокади Ормузької протоки. Тим часом ізраїльський Channel 12 повідомив, що Іран погодився передати 60% своїх запасів збагаченого урану третій країні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає як варіант, за якого Іран погодиться на умови США, і тоді американська військова операція завершиться, так і варіант із відновленням бомбардувань. Він також припустив можливість того, що угоду з Тегераном може бути укладено до його поїздки до Китаю в середині травня. Візит Трампа до Пекіна, під час якого у нього заплановані переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, заплановано на 14-15 травня.

"Якщо буде укладено формальну угоду, ціни на нафту можуть піти у вільне падіння, оскільки націнка на геополітичний ризик піде з ринку, – написала старша аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева. – Однак будь-які сигнали про нові атаки на об’єкти нафтової інфраструктури або про ескалацію на Близькому Сході з легкістю зумовлять черговий стрибок нафтових котирувань".