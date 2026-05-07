Кабмін розподілив 183 млн грн на модернізацію харчоблоків в 10 школах

Кабінет міністрів затвердив третій розподіл коштів обсягом 183 млн грн на оновлення шкільних їдалень, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Фінансування отримають ще 10 шкіл у 10 областях, серед них і військові ліцеї", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, станом на зараз уже оновлено 1668 харчоблоків – це понад 20% таких об’єктів по країні.

"Наша мета – з 1 вересня всі учні 1-11 класів в усіх областях мають отримувати безоплатні гарячі обіди. Якісне і збалансоване харчування напряму впливає на самопочуття дитини, концентрацію та здатність навчатися і розвиватися, особливо в умовах стресу воєнного часу. Це важлива інвестиція в майбутнє держави", – додала Свириденко.