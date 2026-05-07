13:47 07.05.2026

Чиста купівля валюти населенням у квітні-2026 впала до $0,37 млрд – мінімуму із серпня-2025

Обсяги купівлі населенням України валюти у квітні-2026 перевищили обсяги її продажу на $0,37 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,97 млрд у березні цього року та $0,19 млрд у квітні торік.

Згідно із даними Нацбанку, порівняно із березнем купівля готівкової валюти зменшилася на $598,8 млн – до $1 млрд 793,8 млн, тоді як продаж збільшився на $1,2 млн – до $1 млрд 425,7 млн.

Центробанк уточнив, що у квітні населення купило готівкових доларів на $1 млрд 224,8 млн, що на $325,8 млн менше, ніж у березні, тоді як продаж скоротився на $19,9 млн – до $1 млрд 49,2 млн.

Купівля населенням готівкового євро у квітні у доларовому еквіваленті зменшилася на $278,0 млн – до $507,3 млн, водночас продаж збільшився на $10,6 млн – до $314,0 млн.

У сегменті операцій клієнтів банків із безготівковою валютою у квітні порівняно з березнем спостерігалося зменшення як купівлі, так і продажу: купівля скоротилася на $802,2 млн – до $9 млрд 720,9 млн, продаж – на $391,0 млн, до $7 млрд 138,8 млн.

Що стосується обсягу операцій між банками, то він також зменшився порівняно із березнем майже на $1 млрд – до $7 млрд 285,4 млн.

Порівняно з квітнем 2025 року обсяг купівлі безготівкової валюти клієнтами банків зріс на $1 млрд 286,3 млн, продажу – на $267,6 млн, а операцій між банками – на $1 млрд 878,3 млн.

Офіційний курс гривні до долара у квітні послабився порівняно з березнем майже на 29 коп. – до 44,08 грн/$1, а до євро – на 1 грн 27 коп., до 51,58 грн/EUR1, при цьому 22 квітня курс до євро оновив історичний мінімум – 51,91 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у квітні скоротилися порівняно з березнем на $1,18 млрд – до $3 млрд 586,2 млн, але перевищили показник квітня 2025 року, коли вони становили $2 млрд 243,5 млн.

