13:14 07.05.2026

KSE уже зібрала $40 млн на новий кампус

Київська школа економіки (KSE) завершила збір $40 млн на створення нового кампусу на Оболоні в Києві, частина з цих коштів спрямована на власний студентський колівінг на 100 місць, повідомляє пресслужба KSE.

Колівінг – це формат сучасного студентського житла, що поєднує приватні зони або кімнати для сну та відпочинку зі спільними просторами: кухнею, вітальнею, коворкінгом і зонами для навчання.

"Студенти KSE живуть і навчаються поруч один з одним: спільні простори, бібліотека, лабораторії, аудиторії й житло – в одному середовищі. Студенти надихають один одного щодня. Ідея про науку, бізнес чи політику в Україні наступних десятиліть може початися з розмови за кавою на кухні", – прокоментував ректор KSE University Тимофій Брік.

Наразі в колівінгах KSE в Києві мешкають 296 студентів. Новий простір додає ще 100 місць.

Повідомляється, що серед перших мешканців колівінгу в новому навчальному році буде 50 студентів, які повертаються до України за грантовою програмою Come Back Home (за підтримки Carnegie Corporation of New York), і ще 50 студентів, які вже навчаються в KSE або прибули з інших міст України.

Наявний основний кампус KSE – це будівля Dragon Capital на вул. Шпака в Києві. На Оболонській набережній розгорнуться новий кампус, в будівлях якого буде розміщено колівінги та аудиторії.

Перший новий об’єкт KSE відкриває в цьому навчальному році: колівінг площею 1 022 кв. м на 100+ місць та 858 кв. м навчальних аудиторій.

Загальний бюджет створення кампусу – $40 млн.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2025 року KSE купила новий кампус – "Гольф Клуб" в Оболонському районі Києва, вартість операції становила $18 млн. Цього року додатково залучено $22 млн, частина з яких спрямована на новий студентський колівінг і нові аудиторії на Оболонській набережній.

KSE – приватний університет та дослідницький центр, заснований у 1996 році. Функціонує як неприбуткова організація, зареєстрована США. З 2022 року донори KSE скерували понад $150 млн на гуманітарні, оборонні та освітні проекти, зокрема на розвиток університетської інфраструктури.

