Завод Smart Line в ІП "ВінІндастрі" почав випуск фарбувальних камер для металообробки

Новий завод Smart Line в індустріальному парку (ІП) "ВінІндастрі" (Вінниця) почав випуск фарбувальних камер для металообробної промисловості, інвестуиції у першу чергу заводу склали 46 млн грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Проєктна потужність заводу – 20 фарбувальних камер на місяць. Площа першої черги – 2800 кв. м. Промислове приміщення другої черги площею 5000 кв. м. планується побудувати до кінця 2026 року, введення в експлуатацію – у 2027 році. Плановий обсяг інвестицій у другу чергу – 60 млн грн", – написав він у Facebook у четвер.

Кисилевський підкреслив, що разом з другою чергою Smart Line стане найбільшим в Україні виробником фарбувальних камер.

Загалом на підприємстві планується дати роботу 150 працівникам, а наразі там працюють 32 спеціаліста і триває пошук ще 15 працівників.

"Перші фарбувальні камери, вироблені в індустріальному парку, відправлені на експорт. Вже здійснені поставки у Польщу та Молдову. Наразі триває виконання замовлення з Естонії", – повідомив нардеп.

Він додав, що для ввезення обладнання на другу чергу заводу Smart Line планує скористатись пільгами, передбачених для учасників ІП, зокрема, діє нульова ставка ПДВ та ввізного мита на обладнання.

"Також підприємство може скористатись нульовою ставкою податку на прибуток терміном на 10 років за умови реінвестування звільнених коштів. Міськрада Вінниці зменшила для індустріальних парків податок на землю з 3% до 1%. Крім того, резиденти парків звільнені від податку на нерухомість", – нагадав Кисилевський.

ІП "ВінІндастрі" площею 26 га створено у 2021 році. Ініціатор створення – Вінницька міська рада.

Завод обладнання для порошкового фарбування Smart Line, за інформацією на його сайті, засновано 2014 року, а наприкінці квітня поточного року компанія почала переїзд на власне виробництво.

За інформацією ресурсу YouControl, зареєстроване 2016 року ТОВ "Смарт Лайн" 2025 року збільшило чистий прибуток на 46% порівняно з 2024 роком – до 17,7 млн грн за зростання чистого доходу на 1,4% – до 79,6 млн грн.

Співвласниками товариства є два підприємця з Хмельницького – керівник компанії Олександр Бебех (66,7%) та Сергій Корбін (33,3%).

Як повідомлялось, в ІП "ВінІндастрі" серед задекларованих резидентів – компанія Firewood (виробник устаткування для випуску паливних брикетів і гранул), "Візарді" (металообробка в будівництві та сільському господарстві) та фармдистриб’ютор "БаДМ".