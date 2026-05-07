Інтерфакс-Україна
Економіка
12:26 07.05.2026

Завод Smart Line в ІП "ВінІндастрі" почав випуск фарбувальних камер для металообробки

2 хв читати
Завод Smart Line в ІП "ВінІндастрі" почав випуск фарбувальних камер для металообробки
Фото: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official

Новий завод Smart Line в індустріальному парку (ІП) "ВінІндастрі" (Вінниця) почав випуск фарбувальних камер для металообробної промисловості, інвестуиції у першу чергу заводу склали 46 млн грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Проєктна потужність заводу – 20 фарбувальних камер на місяць. Площа першої черги – 2800 кв. м. Промислове приміщення другої черги площею 5000 кв. м. планується побудувати до кінця 2026 року, введення в експлуатацію – у 2027 році. Плановий обсяг інвестицій у другу чергу – 60 млн грн", – написав він у Facebook у четвер.

Кисилевський підкреслив, що разом з другою чергою Smart Line стане найбільшим в Україні виробником фарбувальних камер.

Загалом на підприємстві планується дати роботу 150 працівникам, а наразі там працюють 32 спеціаліста і триває пошук ще 15 працівників.

"Перші фарбувальні камери, вироблені в індустріальному парку, відправлені на експорт. Вже здійснені поставки у Польщу та Молдову. Наразі триває виконання замовлення з Естонії", – повідомив нардеп.

Він додав, що для ввезення обладнання на другу чергу заводу Smart Line планує скористатись пільгами, передбачених для учасників ІП, зокрема, діє нульова ставка ПДВ та ввізного мита на обладнання.

"Також підприємство може скористатись нульовою ставкою податку на прибуток терміном на 10 років за умови реінвестування звільнених коштів. Міськрада Вінниці зменшила для індустріальних парків податок на землю з 3% до 1%. Крім того, резиденти парків звільнені від податку на нерухомість", – нагадав Кисилевський.

ІП "ВінІндастрі" площею 26 га створено у 2021 році. Ініціатор створення – Вінницька міська рада.

Завод обладнання для порошкового фарбування Smart Line, за інформацією на його сайті, засновано 2014 року, а наприкінці квітня поточного року компанія почала переїзд на власне виробництво.

За інформацією ресурсу YouControl, зареєстроване 2016 року ТОВ "Смарт Лайн" 2025 року збільшило чистий прибуток на 46% порівняно з 2024 роком – до 17,7 млн грн за зростання чистого доходу на 1,4% – до 79,6 млн грн.

Співвласниками  товариства є два підприємця з Хмельницького – керівник компанії Олександр Бебех (66,7%) та Сергій Корбін (33,3%).

Як повідомлялось, в ІП "ВінІндастрі" серед задекларованих резидентів – компанія Firewood (виробник устаткування для випуску паливних брикетів і гранул), "Візарді" (металообробка в будівництві та сільському господарстві) та фармдистриб’ютор "БаДМ".

Теги: #smart_line #індустріальний_парк #вініндастрі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 14.04.2026
ІП "Біла Церква" планує запустити освітній хаб у 2026р

ІП "Біла Церква" планує запустити освітній хаб у 2026р

12:33 30.03.2026
Dragon Capital розпочала будівництво другої черги M10 Lviv Industrial Park

Dragon Capital розпочала будівництво другої черги M10 Lviv Industrial Park

18:50 14.03.2026
Уряд зареєстрував ІП "Сталева Київщина" з проєктом створення металообробного кластера

Уряд зареєстрував ІП "Сталева Київщина" з проєктом створення металообробного кластера

09:20 30.01.2026
Кабмін погодив створення ІП "Буковина 1" у Чернівецькій області

Кабмін погодив створення ІП "Буковина 1" у Чернівецькій області

17:53 08.01.2026
Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

12:20 23.12.2025
Два нових учасники ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" планують у I півріччі-2026 почати будівництво на розширених площах парку

Два нових учасники ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" планують у I півріччі-2026 почати будівництво на розширених площах парку

10:22 11.12.2025
Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

16:05 26.11.2025
"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

10:33 20.11.2025
Кабмін погодив створення ІП "Нова Синерджи" у Хмельницькій області

Кабмін погодив створення ІП "Нова Синерджи" у Хмельницькій області

19:29 07.11.2025
На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

Програма "Власна справа" працюватиме за новою моделлю з 1 вересня – Свириденко

Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

Сенс Банк повідомив про самовідсторонення голови наглядради Гладишенка

США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

"Укрзалізниця" назвала шантажем скарги АМКР та закликала залучитися до спільного проєкту з безпеки перевезень

"Укрнафта" та фінська Wärtsilä підписали угоду про постачання обладнання для газопоршневих електростанцій

Нафта слабо дорожчає після обвалу напередодні, Brent торгується біля $101,8 за барель

Ціни на дизель та бензин продовжують зростати – моніторинг

Ділові очікування на будівельному ринку України у II кв. підвищилися на 1,9 в.п. – Держстат

Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА