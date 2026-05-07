Програма "Власна справа" працюватиме за новою моделлю з 1 вересня – Свириденко

Кабінет міністрів оновив програму "Власна справа": вона працюватиме за новою моделлю з 1 вересня, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Посилюємо підтримку малого бізнесу – уряд оновив програму "Власна справа". У межах політики "Зроблено в Україні" мікрогранти вже допомогли понад 34 тис. українців відкрити бізнес, створити 60 тис. робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, з 1 вересня 2026 року програма працюватиме за новою моделлю. Зокрема, передбачено повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців: на старт бізнесу – від 100 до 300 тис. грн (з можливістю збільшення до 500 тис. грн); на масштабування – від 500 тис. до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн)

Зазначається, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

"Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць – збільшили мікрогранти до 300-500 тис. грн залежно від кількості робочих місць, для молоді – до 200 тис. грн на старт бізнесу", – розповіла прем’єр.