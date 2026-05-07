Інтерфакс-Україна
Економіка
11:22 07.05.2026

Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

1 хв читати
Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

Первинні реєстрації нових і вживаних автобусів (включно з мікроавтобусами) в Україні у квітні 2026 року скоротились на 13% порівняно з тим самим місяцем 2025 року – до 182 од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Водночас порівняно з березнем поточного року попит на автобуси скоротився на 26,3%.

При цьому частка нової техніки у цьому обсязі становила 34%, тоді як торік – 37%.

У квітні серед нових автобусів найчастіше реєстрували автобуси Ford – 24 од. (+26% до квітня-2025), Etalon Чернігівського автозаводу – 10 од. (-9%) та Ataman заводу "Черкаський автобус" – 8 од. (-20%).

Серед вживаних автобусів трійку лідерів сформували Mercedes-Benz – 62 од. (+19%), Volkswagen – 12 од. (+20%) та Van Hool – 9 од.

Всього у січні-квітні поточного року автобусний парк України 829 автобусів (+1% до аналогічного періоду 2025р.). З них: нових – 381 од. (+3%); вживаних – 448 од. (-1%).

Як повідомлялось з посланням на дані "Укравтопрому", автопарк України 2025 року поповнили 2,7 тис. автобусів – на 21% більше, ніж 2024 року, зокрема 1343 нових (+4%), та 1364 од. імпортованих вживаних (+44%).

Теги: #ринок #скорочення #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:33 30.04.2026
Трамп заявив про можливе скорочення американських військ у Німеччині

Трамп заявив про можливе скорочення американських військ у Німеччині

18:16 25.04.2026
Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

15:16 25.04.2026
Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання, – видавець

Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання, – видавець

18:18 23.04.2026
Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

15:58 22.04.2026
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

17:12 21.04.2026
Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль, зниження у І кв. склало 0,6% - ІЕД

Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль, зниження у І кв. склало 0,6% - ІЕД

11:37 16.04.2026
Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

09:48 16.04.2026
В Києві відновили рух тролейбусів і автобусів по вулиці Виговського

В Києві відновили рух тролейбусів і автобусів по вулиці Виговського

15:14 15.04.2026
Roshen планує вийти на ринок кондитерських виробів Великої Британії обсягом понад GBP5 млрд

Roshen планує вийти на ринок кондитерських виробів Великої Британії обсягом понад GBP5 млрд

13:14 15.04.2026
Ринок мотоциклів в Україні в березні зріс у 2,7 раза до лютого-2026

Ринок мотоциклів в Україні в березні зріс у 2,7 раза до лютого-2026

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

Сенс Банк повідомив про самовідсторонення голови наглядради Гладишенка

США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

"Укрзалізниця" назвала шантажем скарги АМКР та закликала залучитися до спільного проєкту з безпеки перевезень

"Укрнафта" та фінська Wärtsilä підписали угоду про постачання обладнання для газопоршневих електростанцій

Нафта слабо дорожчає після обвалу напередодні, Brent торгується біля $101,8 за барель

Ціни на дизель та бензин продовжують зростати – моніторинг

Ділові очікування на будівельному ринку України у II кв. підвищилися на 1,9 в.п. – Держстат

Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

ЄС і ПРООН розпочинають новий етап партнерства EU4Recovery на EUR50 млн для підтримки України

Фінкомітет рекомендував у цілому законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА