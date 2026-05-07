Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

Первинні реєстрації нових і вживаних автобусів (включно з мікроавтобусами) в Україні у квітні 2026 року скоротились на 13% порівняно з тим самим місяцем 2025 року – до 182 од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Водночас порівняно з березнем поточного року попит на автобуси скоротився на 26,3%.

При цьому частка нової техніки у цьому обсязі становила 34%, тоді як торік – 37%.

У квітні серед нових автобусів найчастіше реєстрували автобуси Ford – 24 од. (+26% до квітня-2025), Etalon Чернігівського автозаводу – 10 од. (-9%) та Ataman заводу "Черкаський автобус" – 8 од. (-20%).

Серед вживаних автобусів трійку лідерів сформували Mercedes-Benz – 62 од. (+19%), Volkswagen – 12 од. (+20%) та Van Hool – 9 од.

Всього у січні-квітні поточного року автобусний парк України 829 автобусів (+1% до аналогічного періоду 2025р.). З них: нових – 381 од. (+3%); вживаних – 448 од. (-1%).

Як повідомлялось з посланням на дані "Укравтопрому", автопарк України 2025 року поповнили 2,7 тис. автобусів – на 21% більше, ніж 2024 року, зокрема 1343 нових (+4%), та 1364 од. імпортованих вживаних (+44%).