Сенс Банк повідомив про самовідсторонення голови наглядради Гладишенка

Голова наглядової ради державного Сенс Банку Микола Гладишенко самовідсторонився від виконання повноважень на час з’ясування обставин навколо поширеної в медіа негативної інформації про банк, повідомила фінустанова в середу.

"З огляду на публічний резонанс ситуації я ухвалив рішення про самовідсторонення від виконання повноважень голови наглядової ради Сенс Банку на період, необхідний для з’ясування всіх обставин", – наведено у повідомленні слова Гладишенка.

За його словами, позачергове засідання наглядової ради вже прийняло його заяву, а виконання повноважень голови наглядової ради покладено на незалежного члена ради Пьотра Новака.

У банку зазначили, що Новак входить до наглядової ради Сенс Банку з жовтня 2025 року, а з березня 2026 року є громадським радником президента Польщі Кароля Навроцького.

Гладишенко зазначив, що 5 травня на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки відповів на запитання членів комісії та заявив про відкритість до подальшої взаємодії з уповноваженими органами.

Сенс Банк повідомив, що продовжує працювати у звичайному режимі, а всі сервіси залишаються доступними для клієнтів.

Як повідомлялося, ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем’єр-міністра, голови Національного банку України та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку. Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Гладишенка і голову правління Олексія Ступака.

5 травня Гладишенко брав участь у засіданні ТСК, де обговорювалося призначення чинного складу наглядової ради Сенс Банку у 2025 році. Під час засідання він заявив, що не знайомий із бізнесменами Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом, але знає Василя Веселого.

6 травня Нацбанк повідомив, що ініціює проведення моніторингу відповідності Гладишенка критеріям незалежності.