10:01 07.05.2026

США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

У разі ухвалення Тегераном рамкової пропозиції Вашингтона на сторони чекають 30-денні переговори щодо детальної угоди, серед вимог американської сторони – демонтаж ключових ядерних об’єктів Ірану і 20-річний мораторій на збагачення урану в країні, пише The Wall Street Journal.

"США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані та вимагають передачі всіх збагачених ядерних матеріалів", – повідомляє видання з посиланням на високопоставлених чиновників.

Крім того, згідно з публікацією, серед вимог США – "підтвердження від Ірану, що він не прагне до володіння ядерною зброєю, демонтаж об’єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані", по яких у червні 2025 року було завдано американських ударів.

США також хочуть домогтися заборони на підземні роботи, пов’язані з ядерними технологіями, і проведення на вимогу інспекцій із санкціями за порушення.

Раніше Bloomberg повідомляв, що представлений Вашингтоном меморандум про взаєморозуміння з Тегераном стосується поетапного відкриття Ормузької протоки та зняття американської блокади портів Ірану, тоді як переговори за іранською ядерною програмою передбачається вести пізніше. Також, за даними джерела агентства, "поки що нічого не погоджено". Очікується, що Іран передасть свою відповідь на пропозицію США через пакистанських посередників протягом двох днів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що у Вашингтона за останню добу відбулися успішні переговори з Тегераном, і найближчим часом можливе досягнення угоди.

У середу в інтерв’ю PBS Трамп припустив, що Вашингтон може укласти угоду з Тегераном до його візиту до Китаю, який заплановано на 14-15 травня.

