"Укрзалізниця" назвала шантажем скарги АМКР та закликала залучитися до спільного проєкту з безпеки перевезень

АТ "Укрзалізниця" відкидає обвинувачення ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) на свою адресу та закликає підприємство долучитися до безпекової ініціативи, що реалізується спільно з Повітряними силами ЗСУ та іншими металургійними підприємствами для посилення захисту інфраструктури на тлі зростання атак на залізницю.

"Повітряні Сили, "Укрзалізниця" та найбільші металургійні підприємства об’єднались задля захисту. "АрселорМіттал Кривий Ріг", на жаль, відмовився долучитись і, натомість, вдався до шантажу", – йдеться у пресрелізі на сайті компанії у відповідь на заяву підприємства про вимушену зупинку гірничодобувних та сталеливарних виробничих потужностей через збої у наданні логістичних послуг з боку "Укрзалізниці".

У компанії пояснили, що за останній місяць зафіксовано 171 атаку на залізницю, особливо прицільно ворог "вибиває" локомотиви, наприклад, у Криворізькому регіоні з початку цього року було суттєво пошкоджено 11 тепловозів та 15 електровозів. Для реагування на збільшення обстрілів був започаткований експериментальний проєкт щодо посилення протиповітряної оборони України та формування спільно із Повітряними силами команд захисту. До ініціативи вже долучилися інші металургійні підприємства, окрім "АрселорМіттал Кривий Ріг", які інвестували у безпекові заходи більше 175 млн грн.

"Однак, одне з провідних підприємств регіону "АрселорМіттал Кривий Ріг", на превеликий жаль, вирішило стояти осторонь вирішення спільної задачі", – стверджує "Укрзалізниця".

За даними компанії, керівник АМКР з безпеки проігнорував зустріч Сил оборони з керівництвом Міністерства розвитку громад та територій та Дніпропетровською ОВА 4 травня.

"Представники компанії повідомили, що " питаннями власної безпеки займаються самостійно і приватно", – пояснили в "Укрзалізниці".

У компанії також повідомили, що підтримали ініціативу "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо залучення рухомого складу до перевезень вантажів залізницею.

"У стислі терміни розроблено відповідний договір та направлено до "АрселорМіттал Кривий Ріг", але ця ініціатива виявилась лише декларацією і надалі залишилася без руху. Жодної відповіді наразі не отримано", – наголосили в "Укрзалізниці".

"Враховуючи чутливість питань і те, що життя залізничників та металургів постійно під загрозою, подальше спілкування пропонуємо вести не у форматі обміну пресрелізами, а у прямій робочій взаємодії, до якої як залізничники, так і представники Повітряних сил відкриті 24/7", – підсумувала "Укрзалізниця".

АМКР 6 травня заявив, що розцінює збої у логістичному забезпеченні "Укрзалізниці" не як наслідки об’єктивних обставин, "а радше неналежного планування та розподілення перевезень". У компанії також попередили, що у разі подальшої відсутності поставок "АрселорМіттал Кривий Ріг" буде змушений призупинити роботу додаткових виробничих агрегатів, включаючи другу доменну піч, інші агломераційні машини та ще одну рудозбагачувальну фабрику.