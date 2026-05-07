"Укрнафта" та фінська Wärtsilä підписали угоду про постачання обладнання для газопоршневих електростанцій

АТ "Укрнафта" та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок під час зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо з українською стороною, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ "Укрнафта" ми реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації", – написав він у Телеграм.

Шмигаль зазначив, що в межах першого етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду, підтверджено державну гарантію та тривають закупівлі за процедурами ЄБРР.

За його словами, для наступних етапів Україна планує використати фінансування FUIF, аби масштабувати програму, зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä.

Віцепрем'єр додав, що всі відповідні проєкти спрямовані на оперативне підсилення енергетичної безпеки регіонів, балансування об'єднаної енергосистеми України та забезпечення критичної інфраструктури.