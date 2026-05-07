Нафта слабо дорожчає після обвалу напередодні, Brent торгується біля $101,8 за барель

Ціни на нафту слабо піднімаються вранці в четвер після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, спричиненого повідомленнями про прогрес у мирних переговорах США з Іраном.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:12 кч становить $101,84 за барель, що на $0,57 (0,56%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти впали в ціні на $8,6 (7,83%), до $101,27 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,5 (0,53%), до $95,58 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $7,19 (7,03%), до $95,08 за барель.

Напередодні видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що переговірники зі США вважають, що наближаються до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння. Очікується, що в цьому документі будуть викладені умови припинення збройного конфлікту.

У Тегерані все ще розглядають американські пропозиції щодо врегулювання конфлікту, пізніше іранська влада передасть відповідь посередникам у Пакистані, повідомив офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї.

"На ринку складається думка, що ймовірність відкриття Ормузької протоки підвищилася, незалежно від того, чи вдасться укласти довгострокову мирну угоду з Іраном", - зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає як варіант, за якого Іран погодиться на умови США, і тоді американська військова операція завершиться, так і варіант із відновленням бомбардувань. Він також припустив можливість того, що угоду з Тегераном може бути укладено до його поїздки до Китаю в середині травня. Візит Трампа до Пекіна, під час якого в нього заплановані переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, запланований на 14-15 травня.

"Мирні переговори, ймовірно, триватимуть щонайменше до американсько-китайського саміту наступного тижня, а прогнози на період після цього залишаються невизначеними, - написав Хіроюкі Кікукава з Nissan Securities Investment. - У базовому сценарії ціни на нафту залишаться підвищеними".

Також напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 2,314 млн барелів замість очікуваного аналітиками скорочення на 3,3 млн барелів.

Крім того, Міненерго США повідомило, що експорт нафтопродуктів минулого тижня оновив історичний максимум і досяг 8,2 млн барелів на добу.