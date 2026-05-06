Ціни на дизель та бензин продовжують зростати – моніторинг

Ціни на бензин та дизельне пальне після подорожчання на 1 грн/л на 4 травня після майже двотижневої стабільності, за дві доби додали ще по 1 грн/л, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".

Згідно з ним, цієї доби ще по 1 грн/л на бензин та дизель додали Socar, OKKO та WOG. Пальне на UPG на 1 грн/л здорожчало 5 травня, Parallel поки зберегла позиції двотижневої давності, "Укрнафта" залишилась на позиціях понеділка.

Як випливає зі слів директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, мережі намагаються формувати ціни з урахуванням стримування їхнього зростання у березні-квітні.

"В березні багато хто розхвилювався через темпи подорожчання, тепер можна пересвідчитись, що ринок діяв у чіткій відповідності до ситуації у світі. І все одно бігли недостатньо швидко", – написав він у своєму Facebook.

За його даними, націнки, зокрема, у квітні, були суттєво нижчими за показники "відносно стабільного" лютого.

"В лютому, коли ринок був у відносному спокої, спред між митною та роздрібною вартістю складав $292/т, в квітні – $177. По ДП сповзання з $238 до $167. В перерахунку на гривні це трохи менше 6 грн/л. З них мінімум 3 грн/л – витрати на збут, а ще 2 – транспортування від кордону", – описав ситуацію Куюн.

Як він зазначив, зменшився спред і між оптовими та роздрібними цінами: у 2025 році різниця складала 8,40 грн/л, зараз – 5 грн/л.

Він додав, що понад третина ринку була, в кращому випадку, без прибутку, приблизно стільки ж АЗС працює нижче середнього, зокрема, "Укрнафта", БРСМ, "Авантаж", а чимало невеликих мереж в квітні "впіймали" мінус.

Куюн звернув увагу, що по бензину за квітень світові котирування зросли на $137/т або на 4,5 грн/л, а ціна на колонках залишалася без змін.

За прогнозом директора А-95, ціни продовжать підростати, що повністю відповідає нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету орієнтуватись на ринкові фактори, які й вказують на необхідність зростання.

Водночас, як наголосив Куюн, ринок перебуває під жорстким пресингом уряду в особі "Укрнафти", яка торгує за його дорученням без прибутку і "підтягує" інші мережі.

Він акцентував, що за оперативними даними, в березні "Укрнафта" за обсягами продажів обійшла WOG і посіла друге місце після ОККО, а в квітні вийшла на першу сходинку.

"Зростання продажів за два місяці – понад 50%", – наголосив директор А-95.

При цьому він зазначив, що на ринку немає ніякого дефіциту пального.

За даними А-95", на які посилається Forbes Ukraine, "Укрнафта" у квітні продала 94,6 тис. тонн пального, ОККО – 83,7 тис. тонн, WOG – 67,5 тис. тонн.

Ціни на пальне (середні) станом 15:00 на 6 травня порівняно з 4 травня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 70,90 73,90 87,90 89,90 47,90 Socar 77,90(76,90) 81,90(80,90) 91,90(90,90) 94,90(93,90) 49,98 UPG 73,90(72,90) 75,90(74,90) 87,90(86,90) 89,90(88,90) 47,90(49,00) ОККО 77,90(76,90) 80,90(79,90) 91,90(90,90) 94,90(93,90) 49,90 WOG 77,90(76,90) 80,90(79,90) 91,90(90,90) 94,90(93,90) 49,90 Parallel 72,94 75,85 86,99 89,94 47,49

*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках.