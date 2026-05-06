Ціни на дизель та бензин продовжують зростати – моніторинг
Ціни на бензин та дизельне пальне після подорожчання на 1 грн/л на 4 травня після майже двотижневої стабільності, за дві доби додали ще по 1 грн/л, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".
Згідно з ним, цієї доби ще по 1 грн/л на бензин та дизель додали Socar, OKKO та WOG. Пальне на UPG на 1 грн/л здорожчало 5 травня, Parallel поки зберегла позиції двотижневої давності, "Укрнафта" залишилась на позиціях понеділка.
Як випливає зі слів директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, мережі намагаються формувати ціни з урахуванням стримування їхнього зростання у березні-квітні.
"В березні багато хто розхвилювався через темпи подорожчання, тепер можна пересвідчитись, що ринок діяв у чіткій відповідності до ситуації у світі. І все одно бігли недостатньо швидко", – написав він у своєму Facebook.
За його даними, націнки, зокрема, у квітні, були суттєво нижчими за показники "відносно стабільного" лютого.
"В лютому, коли ринок був у відносному спокої, спред між митною та роздрібною вартістю складав $292/т, в квітні – $177. По ДП сповзання з $238 до $167. В перерахунку на гривні це трохи менше 6 грн/л. З них мінімум 3 грн/л – витрати на збут, а ще 2 – транспортування від кордону", – описав ситуацію Куюн.
Як він зазначив, зменшився спред і між оптовими та роздрібними цінами: у 2025 році різниця складала 8,40 грн/л, зараз – 5 грн/л.
Він додав, що понад третина ринку була, в кращому випадку, без прибутку, приблизно стільки ж АЗС працює нижче середнього, зокрема, "Укрнафта", БРСМ, "Авантаж", а чимало невеликих мереж в квітні "впіймали" мінус.
Куюн звернув увагу, що по бензину за квітень світові котирування зросли на $137/т або на 4,5 грн/л, а ціна на колонках залишалася без змін.
За прогнозом директора А-95, ціни продовжать підростати, що повністю відповідає нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету орієнтуватись на ринкові фактори, які й вказують на необхідність зростання.
Водночас, як наголосив Куюн, ринок перебуває під жорстким пресингом уряду в особі "Укрнафти", яка торгує за його дорученням без прибутку і "підтягує" інші мережі.
Він акцентував, що за оперативними даними, в березні "Укрнафта" за обсягами продажів обійшла WOG і посіла друге місце після ОККО, а в квітні вийшла на першу сходинку.
"Зростання продажів за два місяці – понад 50%", – наголосив директор А-95.
При цьому він зазначив, що на ринку немає ніякого дефіциту пального.
За даними А-95", на які посилається Forbes Ukraine, "Укрнафта" у квітні продала 94,6 тис. тонн пального, ОККО – 83,7 тис. тонн, WOG – 67,5 тис. тонн.
Ціни на пальне (середні) станом 15:00 на 6 травня порівняно з 4 травня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|70,90
|73,90
|87,90
|89,90
|47,90
|Socar
|77,90(76,90)
|81,90(80,90)
|91,90(90,90)
|94,90(93,90)
|49,98
|UPG
|73,90(72,90)
|75,90(74,90)
|87,90(86,90)
|89,90(88,90)
|47,90(49,00)
|ОККО
|77,90(76,90)
|80,90(79,90)
|91,90(90,90)
|94,90(93,90)
|49,90
|WOG
|77,90(76,90)
|80,90(79,90)
|91,90(90,90)
|94,90(93,90)
|49,90
|Parallel
|72,94
|75,85
|86,99
|89,94
|47,49
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках.