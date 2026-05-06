Інтерфакс-Україна
Економіка
19:12 06.05.2026

Ділові очікування на будівельному ринку України у II кв. підвищилися на 1,9 в.п. – Держстат

Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва у другому кварталі 2026 року підвищився на 1,9 відсоткових пункта (в.п.) порівняно з першим кварталом – до "мінус" 25,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка поточного обсягу замовлень покращилась на 1,7 в.п. – до "мінус" 41,5%. Так, 54% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як нормальний для сезону, 45% – як недостатній.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками другого кварталу поточного року очікують 68% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують лише 2% респондентів, а 30% не очікують жодних змін у ціновій політиці.

Згідно з даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на шість місяців, що відповідає довоєнному показнику на початку 2022 року.

Статвідомство зазначає, що у другому кварталі 2026 року негативний вплив на будівництво чинитимуть брак робочої сили (56,1%), фінансові обмеження (48,2%), погодні умови (23%), недостатній попит (20,8%), інші чинники (42,7%).

Скорочення кількості працівників у квітні-червні очікує близько 23% опитаних компаній, тоді як 57% вважає, що їх кількість залишиться незмінною, а 19% прогнозують розширення штату.

За даними Держстату, 25% респондентів відзначили зростання обсягу виконаних будівельних робіт минулого кварталу, 41% заявили про скорочення обсягів.

Опитування засвідчило, що для 98% українських будівельних компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

 

