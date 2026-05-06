Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

Кабінет міністрів України розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні на уряді розглянули питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками та дали відповідні завдання. Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" має невідкладно забезпечити виконання попередніх рішень уряду та вже у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління. Очікуємо більшої швидкості та відповідальності у виконанні поставлених завдань", – написала Свириденко у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у середу.

За словами прем’єра, окремо Міністерству фінансів разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління "Сенс Банку", а також пришвидшити його приватизацію.

"Банк повинен бути приватизований вже цього року. За потреби мають бути ухвалені і кадрові рішення. Також пріоритетним для приватизації є Укргазбанк, тривають відповідні підготовчі процеси", – написала вона.