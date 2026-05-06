Інтерфакс-Україна
Економіка
18:33 06.05.2026

Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

1 хв читати
Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні на уряді розглянули питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками та дали відповідні завдання. Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" має невідкладно забезпечити виконання попередніх рішень уряду та вже у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління. Очікуємо більшої швидкості та відповідальності у виконанні поставлених завдань", – написала Свириденко у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у середу.

За словами прем’єра, окремо Міністерству фінансів разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління "Сенс Банку", а також пришвидшити його приватизацію.

"Банк повинен бути приватизований вже цього року. За потреби мають бути ухвалені і кадрові рішення. Також пріоритетним для приватизації є Укргазбанк, тривають відповідні підготовчі процеси", – написала вона.

Теги: #сенс_банк #енергоатом #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

21:28 05.05.2026
Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

14:58 05.05.2026
Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

12:36 05.05.2026
Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

15:49 04.05.2026
Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

14:20 04.05.2026
Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

11:12 04.05.2026
Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

18:51 30.04.2026
Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

17:35 29.04.2026
"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

21:20 26.04.2026
Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

ЄС і ПРООН розпочинають новий етап партнерства EU4Recovery на EUR50 млн для підтримки України

Фінкомітет рекомендував у цілому законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ

Комплексні енергетичні рішення допоможуть бізнесу безперебійно пройти літні енергетичні піки – RSE Group Ukraine

Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" відвантажили скіп для шахти ДТЕК

"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА