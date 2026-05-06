ЄС і ПРООН розпочинають новий етап партнерства EU4Recovery на EUR50 млн для підтримки України

Фото: ПРООН

Європейський Союз і Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні офіційно оголосили про запуск другого етапу ініціативи EU4Recovery – стратегічного партнерства між ЄС і ПРООН, спрямованого на підтримку громад, які зазнали впливу війни, та сприяння просуванню країни на шляху до європейської інтеграції.

Як повідомляє пресслужба ПРООН, спираючись на вагомі результати першого етапу, у межах якого у 2022-2025 роках підтримку отримали понад 100 громад, нова фаза передбачає надання обладнання, модернізацію інфраструктури, розвиток спроможностей, технічну допомогу, навчання та цільову підтримку для посилення здатності органів місцевої самоврядування очолювати процеси відновлення та втілювати демократичні реформи.

Загальний бюджет партнерства на 2026-2028 роки становить EUR50 млн . У межах другого етапу EU4Recovery планується посилення децентралізованих соціальних і медичних послуг, підтримка економічного відновлення та зміцнення соціальної згуртованості з особливим фокусом на ветеранах, молоді та людях, які повертаються до своїх громад.

Офіційний запуск другої фази EU4Recovery відбувся паралельно зі спільним візитом делегації ЄС і ПРООН до партнерських областей, де представники обох організацій зустрінуться з органами місцевої влади та жителями і жительками громад, щоб обговорити результати підходу до регіонального відновлення ПРООН у підтримці планування, координації та надання критично важливих послуг в умовах війни.

Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг зазначив, що Європейський Союз залишається рішуче відданим підтримці відновлення України та її шляху до членства в ЄС навіть у найскладніших умовах.

"У межах наступного етапу флагманського партнерства EU4Recovery ми розширюємо підтримку регіонів і громад, що постраждали від війни, щоб зміцнити життєво важливі послуги, підвищити безпеку громад і сприяти економічному відновленню, створенню робочих місць і реінтеграції ветеранів та ветеранок. ЄС і надалі стоятиме пліч-о-пліч з Україною, щоб сьогоднішні зусилля закладали основу для вільної, сучасної та європейської держави", – сказав він.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма підкреслив роль місцевих інституцій у забезпеченні відновлення та стійкості.

"Друга фаза EU4Recovery спрямована на зміцнення цієї основи та надання громадам можливості не лише реагувати на поточні виклики, а й формувати власне майбутнє. Такий підхід поєднує інвестиції у прозорі й інклюзивні послуги, соціальну згуртованість і місцеву демократію, створюючи умови для стійкого та орієнтованого на розвиток майбутнього громад", – зазначив він.

Партнерство реалізується у пріоритетних областях, які найбільше постраждали від війни, зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській. Крім того, EU4Recovery надає цільову підтримку у Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Одеській, Донецькій та Луганській областях, із фокусом на переміщені громади та внутрішньо переміщених осіб.