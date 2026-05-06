Фінкомітет рекомендував у цілому законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у цілому законопроєкт №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Україна мала виконати у березні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), 17 членів комітету підтримали рішення, четверо – утримались.

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, розгляд законопроєкту у другому читанні у цілому заплановано на 12 травня.

Як повідомлялося, протягом 7 та 8 квітня Верховна Рада підтримала два законопроєкти, що є структурними маяками нової програми фінансування з МВФ (№15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах – за основу, №15110 щодо продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану – у цілому).

Законопроєкт №15111-д впроваджує нову модель оподаткування посилок вартістю до EUR150, придбаних через електронні інтерфейси (платформи), де обов’язок з нарахування та сплати ПДВ покладається безпосередньо на маркетплейс або його посередника у разі нерезидентства компанії. При цьому маркетплейси звільняються від складання податкових накладних та подання декларацій за такими операціями, проте зобов’язані вести їхній детальний облік. У випадках, коли продавець є нерезидентом, сума податку визначатиметься в євро або доларах США, а датою виникнення зобов’язань вважатиметься день отримання коштів від покупця.

Для некомерційних відправлень між фізичними особами передбачено звільнення від ПДВ посилок вартістю до EUR45 за умови, що вони є безкоштовними та призначені виключно для особистого чи сімейного використання.

Як повідомила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" інвесткомпанія S1 REIT, у компанії підтримують прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, як інструмент детенізації ринку оренди нерухомості.

Проте співвласник лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" Володимир Поперешнюк та гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський критикують оновлений законопроєкт про скасування пільги на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до EUR150 та вважають його замовником українських рітейлерів.

Законопроєкт №15111-д є доопрацьованою версією комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики початкового урядового документа. На відміну від першої редакції фінальний текст позбавлено низки норм, які бізнес та профільні експерти вважали надмірними.