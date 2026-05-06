Інтерфакс-Україна
Економіка
16:26 06.05.2026

Комплексні енергетичні рішення допоможуть бізнесу безперебійно пройти літні енергетичні піки – RSE Group Ukraine

2 хв читати
Комплексні енергетичні рішення допоможуть бізнесу безперебійно пройти літні енергетичні піки – RSE Group Ukraine

Оптимальним рішенням для комерційного сектору в умовах літніх навантажень на енергосистему та ризику дефіциту потужності на тлі весняно-літньої ремонтної кампанії на об’єктах генерації є перехід до технології тригенерації – одночасного виробництва електроенергії, тепла та холоду, вважає директорка інжинірингової компанії RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Для великих торгових мереж та харчової промисловості втрата електропостачання означає не просто зупинку касових апаратів чи ліній, а ризик масштабного псування продукції через відключення систем кондиціювання та холодильних камер. Отже, літній дефіцит електроенергії вимагає інших інженерних підходів", – сказала Позднякова у коментарі інтернетпорталу "Енергореформа".

За її словами, таким підходом є використання абсорбційних чилерів у комплексі з когенераційними установками, завдяки чому підприємства продуктового ритейлу, складської логістики та FMCG-сектор, яким критично важливо підтримувати безперервну роботу систем промислового холоду, можуть ефективно перетворювати надлишкове тепло від генерації на холод.

"Це забезпечує повну температурну автономію та зниження операційних витрат", – наголосила директорка RSE Group Ukraine.

Як зазначили у компанії, планування та інсталяцію такого обладнання доцільно розпочинати вже зараз, а сучасні європейські рішення з архітектурою plug-and-play (підключай та працюй), що проєктуються на базі газових двигунів, дозволяють змонтувати та запустити генерацію на об’єкті замовника за 5-12 днів.

"Це дає змогу бізнесу оперативно підготуватися до температурних піків і зняти додаткове навантаження з об’єднаної енергосистеми", – пояснюють в RSE Group Ukraine.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Офіційний партнер з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та акумуляторних систем (BESS).

Теги: #літо #rse_group #енергетика #позднякова_ганна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 05.05.2026
Свириденко про російські обстріли: основними цілями були об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості

Свириденко про російські обстріли: основними цілями були об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості

14:06 01.05.2026
Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

17:42 28.04.2026
30-40% власного капіталу та ще низка умов – банкір ЄБРР описала енергопроєкти для фінансування в Україні

30-40% власного капіталу та ще низка умов – банкір ЄБРР описала енергопроєкти для фінансування в Україні

16:46 28.04.2026
ЄБРР цього року планує провести перші аукціони з підтримки ВДЕ в Україні – асоційований директор

ЄБРР цього року планує провести перші аукціони з підтримки ВДЕ в Україні – асоційований директор

16:41 28.04.2026
СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

15:32 28.04.2026
Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

Свириденко обговорила з міністром енергетики США перебудову енергосистеми та відновлення інфраструктури

14:27 26.04.2026
Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

19:04 24.04.2026
РФ має бути відсторонена від світових ядерних ринків після окупації ядерних об'єктів – гендиректор ЧАЕС

РФ має бути відсторонена від світових ядерних ринків після окупації ядерних об'єктів – гендиректор ЧАЕС

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

Фінкомітет рекомендував у цілому законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ

Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" відвантажили скіп для шахти ДТЕК

"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

Затяжна весна та ризик дефіциту вологи загрожують урожайності пізніх ярих культур у 2026р. – УКАБ

Експорт високоолеїнової олії з України в сезоні-2025/26 може скоротитися на 8% – аналітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА