Комплексні енергетичні рішення допоможуть бізнесу безперебійно пройти літні енергетичні піки – RSE Group Ukraine

Оптимальним рішенням для комерційного сектору в умовах літніх навантажень на енергосистему та ризику дефіциту потужності на тлі весняно-літньої ремонтної кампанії на об’єктах генерації є перехід до технології тригенерації – одночасного виробництва електроенергії, тепла та холоду, вважає директорка інжинірингової компанії RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Для великих торгових мереж та харчової промисловості втрата електропостачання означає не просто зупинку касових апаратів чи ліній, а ризик масштабного псування продукції через відключення систем кондиціювання та холодильних камер. Отже, літній дефіцит електроенергії вимагає інших інженерних підходів", – сказала Позднякова у коментарі інтернетпорталу "Енергореформа".

За її словами, таким підходом є використання абсорбційних чилерів у комплексі з когенераційними установками, завдяки чому підприємства продуктового ритейлу, складської логістики та FMCG-сектор, яким критично важливо підтримувати безперервну роботу систем промислового холоду, можуть ефективно перетворювати надлишкове тепло від генерації на холод.

"Це забезпечує повну температурну автономію та зниження операційних витрат", – наголосила директорка RSE Group Ukraine.

Як зазначили у компанії, планування та інсталяцію такого обладнання доцільно розпочинати вже зараз, а сучасні європейські рішення з архітектурою plug-and-play (підключай та працюй), що проєктуються на базі газових двигунів, дозволяють змонтувати та запустити генерацію на об’єкті замовника за 5-12 днів.

"Це дає змогу бізнесу оперативно підготуватися до температурних піків і зняти додаткове навантаження з об’єднаної енергосистеми", – пояснюють в RSE Group Ukraine.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Офіційний партнер з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та акумуляторних систем (BESS).