Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

Парламентський бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та у цілому законопроєкт №15167 щодо зарахування військового збору (ВЗ) до спеціального фонду державного бюджету, повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа.

"Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю. Однак, після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків і зменшення міжнародної допомоги, яка наразі їх покриває", – написала вона у Facebook у середу.

Підласа пояснила, що згідно із законопроєктом, з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року надходження від військового збору матимуть чітке цільове призначення. Очікується, що це забезпечить понад 200 млрд грн на рік, які будуть спрямовані винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил.

Законопроєкт був зареєстрований у Раді 10 квітня. Голосування за відповідні зміни до Бюджетного кодексу у сесійній залі очікується 12 травня.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який продовжив дію військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Документ встановив ставки збору на рівні 5% для фізосіб, 1% доходу для ФОП 3-ї групи та 10% від мінімальної зарплати для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп. За оцінками Міністерства фінансів, це дозволить залучити до бюджету протягом трьох повоєнних років понад 140 млрд грн, що є структурним маяком програми EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).