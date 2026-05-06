Машинобудівники "ДТЕК Енерго" відвантажили скіп для шахти ДТЕК

"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), відвантажив скіп для однієї з шахт "ДТЕК Енерго" на заміну тому, що відпрацював ресурс, повідомив завод у Facebook.

"Обладнання працюватиме у складі одноканатного підйому та забезпечуватиме транспортування вугілля з підземних виробок на поверхню", – йдеться у дописі.

Скіп належить до середнього типорозміру: його об’єм 14,1 куб. м, вантажопідйомність – 13 тонн, висота – більше 11,6 м, маса – понад 10,7 тонн.

Конструкцію адаптовано під конкретні умови шахти: змінено майданчик, посилено вузли, додано відкидні ляди й двері доступу для безпечного обслуговування.

Вартість обладнання не розголошується.

"Кожен скіп – це окрема інженерна задача. У цьому випадку ми заклали рішення, які спрощують обслуговування, підвищують безпеку та враховують технологію роботи саме цієї шахти", – цитується у дописі головний інженер‑конструктор Сергій Астапенков.

"Корум ДрМЗ", релокований 2022 року із Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро, за даними ресурсу YouControl, 2025 року отримав 26,7 млн грн чистого прибутку, тоді як попереднього року збиток перевищував 45 млн грн. Чистий дохід від реалізації скоротився на 22,5% – до 1,13 млрд грн.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" – операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.