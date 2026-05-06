БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

Підприємство з Полтавської області, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування, відшкодувало до державного бюджету понад 15 млн грн збитків, повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області.

Слідство встановило, що головна бухгалтерка компанії не відобразила в повному обсязі дохід у податковій звітності за 2025 рік. Це призвело до недоотримання державою коштів в особливо великих розмірах. На підставі зібраних матеріалів фігурантці було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.

Кримінальне провадження розпочали за результатами аналітичної роботи детективів зі стратегічного захисту економіки. У ході досудового розслідування підприємство повністю компенсувало завдані збитки.

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Детективи подали клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності, оскільки закон передбачає таку можливість у разі повного відшкодування податкового боргу та сплати штрафних санкцій до моменту притягнення до відповідальності.