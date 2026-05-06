Інтерфакс-Україна
Економіка
13:22 06.05.2026

БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

1 хв читати

Підприємство з Полтавської області, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування, відшкодувало до державного бюджету понад 15 млн грн збитків, повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області.

Слідство встановило, що головна бухгалтерка компанії не відобразила в повному обсязі дохід у податковій звітності за 2025 рік. Це призвело до недоотримання державою коштів в особливо великих розмірах. На підставі зібраних матеріалів фігурантці було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.

Кримінальне провадження розпочали за результатами аналітичної роботи детективів зі стратегічного захисту економіки. У ході досудового розслідування підприємство повністю компенсувало завдані збитки.

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Детективи подали клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності, оскільки закон передбачає таку можливість у разі повного відшкодування податкового боргу та сплати штрафних санкцій до моменту притягнення до відповідальності.

Теги: #риба #беб #схема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 05.05.2026
Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

18:22 02.05.2026
На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

17:54 30.04.2026
Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

15:44 30.04.2026
БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

11:58 29.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

11:39 29.04.2026
ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

13:48 28.04.2026
БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

17:23 22.04.2026
БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

12:35 20.04.2026
У Києві поліцейські викрили схему незаконної легалізації іноземців

У Києві поліцейські викрили схему незаконної легалізації іноземців

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" відвантажили скіп для шахти ДТЕК

"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

Затяжна весна та ризик дефіциту вологи загрожують урожайності пізніх ярих культур у 2026р. – УКАБ

Експорт високоолеїнової олії з України в сезоні-2025/26 може скоротитися на 8% – аналітики

Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

Попит на нові комерційні авто у квітні зріс на 14% – "Укравтопром"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА