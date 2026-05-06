13:58 06.05.2026

"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

Українська промислова компанія "Інтерпайп" відновила виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman, придбаному у ArcelorMittal.

"1 квітня ми отримали контроль над заводом, на жаль, без запасів напівфабрикатів на складах. Нам потрібен був час на доставку заготовки, і ми відновили виробництво 14 квітня, розпочавши з 16-дюймового автоматичного трубопрокатного стану", – повідомив генеральний директор компанії Лука Занотті в інтерв’ю виданню "Метал Експерт".

За його словами, наразі "Інтерпайп" фокусується на збільшенні постачання напівфабрикатів на румунський завод, тоді як темпи прокатки та фінішної обробки готової продукції залежатимуть від ринкового попиту.

Занотті також повідомив, що Interpipe Roman оснащений трьома трубопрокатними станами, проте останніми роками працював лише один стан. "Наш бізнес-план полягає у відновленні виробництва на тому рівні", – сказав він.

Крім того, гендиректор підкреслив, що "Інтерпайп" не має наміру переміщувати виробництво або скорочувати обсяги випуску трубної продукції на заводах в Україні на користь Interpipe Roman.

"Наразі напівфабрикат на румунський завод поставляється нашим основним електрометалургійним підприємством "Інтерпайп Сталь" та частково закуповується на вільному ринку. Але ми вже інвестуємо у сталеплавильний комплекс у м. Дніпро, щоб забезпечити потреби Interpipe Roman у заготівлі на 100%", – констатував Лука Занотті. "

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

