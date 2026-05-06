13:19 06.05.2026

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба поставив завдання перед київською владою до 10 травня надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персональними відповідальними за підготовку до майбутнього опалювального сезону, при невиконанні задач обіцяв оцінити управлінські можливості керівництва столиці.

"Київ має надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персонально відповідальними. Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, – до 10 травня", – написав він у телеграм в середу за підсумками наради з питання стану реалізації плану стійкості Києва під головуванням віцепрем’єра.

Він зазначив, що столиця має негайно перейти від обговорень до конкретних дій: укладення контрактів; визначення підрядників; підготовки майданчиків; підключення до мереж; запуску резервної генерації.

"Після 10 травня – у разі невиконання поставлених задач – необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", – наголосив Кулеба.

"Розглянули конкретні рішення для роботи системи у кризових сценаріях – у разі атак на окремі ТЕЦ. Йдеться про резервну генерацію, підключення до теплових, газових, електричних і водних мереж, а також інфраструктуру для швидкого запуску систем. Визначили параметри резервної генерації, які дозволять утримувати мінімально необхідну температуру в будинках навіть за складних погодних умов. Окремо обговорили питання земельних ділянок, технічних умов та доступу до мереж. Без цього жодне рішення не буде реалізоване", – розповів Кулеба про рішення, що узгоджувалися.

Кулеба повідомив, що мав розмову із керівником Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком щодо реалізації Плану стійкості та резервного теплопостачання Києва.

"Держава вже бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання столиці. Уряд уже: спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту; готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації; окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей", – перерахував він внесок уряду.

За його словами, протягом квітня-травня загалом – майже 4 млрд грн державних коштів. "Це ресурси платників податків і ресурс країни, яка воює. При тому, що в столиці – найбільший із бюджетів після державного", – наголосив він.

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

