13:14 06.05.2026

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Державне підприємство "Ліси України" за підсумками січня-квітня 2026 року збільшило обсяг заготівлі деревини на 632 тис. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомила пресслужба ДП у Facebook.

"Заготовляємо більше, ніж держлісгоспи до початку війни, з урахуванням втрати можливості господарювати на Луганщині, Донеччині, більшій частині Харківщини, на значній частині Сумщини та Чернігівщини. Заготівля зросла у всіх сегментах. Наразі ми пропонуємо ринку 55 тис. куб. м продукції на день, тоді як галузь споживає близько 40 тис. куб. м", – зазначили у держпідприємстві.

Згідно з повідомленням, на складах накопичено рекордний запас продукції обсягом 1,17 млн куб. м. Найбільше зросли залишки круглої деревини сосни – на 273 тис. куб. м. Для стимулювання реалізації "Ліси України" з березня виставляє лоти на повторні торги зі зниженням ціни.

Попри насиченість ринку, деревообробники стикаються з проблемами вчасного відвантаження сировини через відключення електроенергії, подорожчання логістики, низький попит у ЄС та дефіцит персоналу.

"Дехто з великих виробників з іноземними бенефіціарами обурений тим, що ДП "Ліси України" замість того, щоб віддати ресурс їм, першочергово забезпечує дровами населення, соцсферу та ЗСУ. Але спроби іноземних бізнесменів тиснути на підприємство ні до чого не приведуть. Пріоритети ДП "Ліси України" не змінюватиме", – наголошується в пресрелізі.

Підприємство готує на третій квартал 2026 року пропозицію, що на 300 тис. куб. м перевищує показник минулого року. За підсумками консультацій з бізнесом стартові ціни аукціонів планується залишити на рівні минулого кварталу з корекцією на інфляцію. Крім того, розглядається можливість збільшити диференціацію лотів за діаметрами та зменшити частку продукції на піврічних торгах через високу турбулентність ринку.

