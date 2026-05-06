Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

Фото: https://t.me/zakarpatskaODA

Спрямувати зусилля на розробку механізмів залучення до захисту України понад 2 млн українців, котрі ухиляються від мобілізації, та 200 тис. військових, які самовільно залишили військові частини, замість дискусій про скасування статусу критичності підприємствам закликав заступник керівника Офісу президента (ОП) Віктор Микита.

"Скасування статусу критичності не означає автоматичного переведення працівників у Сили оборони, а скоріше навпаки – направляє їх у напрямі річки Тиса. Тому не "продавайте повітря" і "панацею", а спрямуйте свої зусилля на розробку механізмів залучення до захисту нашої країни понад 2 мільйонів українців призовного віку, які не оновили дані, та 200 тисяч військових, котрі самовільно залишили військові частини", – йдеться у повідомленні Микити у телеграм.

Він підкреслив, що квота бронювання в 50% від загальної кількості військовозобов’язаних – це відсоток, який вже є критичною межею функціонування будь-якого підприємства.

"Не потрібно лякати бізнес і підприємців скасуванням статусу критичності, наче це якась індульгенція. У 2025 році бізнес сплатив до зведеного бюджету України близько 1,2 трлн грн податків і зборів", – зазначає заступник керівника ОП.

Він додає, що ці кошти, серед іншого, пішли на грошове забезпечення Сил оборони України та інші потреби захисту й функціонування держави, а також "на заробітні плати функціонерів, котрі сидять заброньовані в гарних костюмах і генерують це ІПСО щодо так званих дискусій про скасування статусу критичності підприємствам".

Микита порадив функціонерам вивчити курс щодо формування місцевого бюджету в частині "звідки беруться кошти на оплату праці вчителям, лікарям, енергетикам та іншим критично важливим для функціонування громад професіям" в умовах децентралізації.

Заступник керівника ОП також звернувся до підприємців, підкресливши, що захисники чітко усвідомлюють, наскільки важливо, "щоб ви працювали та підтримували Сили оборони України".

"Поки воїни на фронті захищають незалежність нашої країни, ви зі своїх податків у бюджет платите за навчання, лікування, обслуговування, безпеку та інші послуги для сімей вдома. Нарощуйте виробничі потужності, робіть країну міцнішою", – закликав Микита.

Раніше депутат Руслан Горбенко від правлячої партії "Слуга народу" стверджував про наявність негласного наказу скоротити кількість критичних підприємств на 10-20% та щоквартальне посилення вимог до надання цього статусу.