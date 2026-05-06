Інтерфакс-Україна
Економіка
12:54 06.05.2026

Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

2 хв читати
Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП
Фото: https://t.me/zakarpatskaODA

Спрямувати зусилля на розробку механізмів залучення до захисту України понад 2 млн українців, котрі ухиляються від мобілізації, та 200 тис. військових, які самовільно залишили військові частини, замість дискусій про скасування статусу критичності підприємствам закликав заступник керівника Офісу президента (ОП) Віктор Микита.

"Скасування статусу критичності не означає автоматичного переведення працівників у Сили оборони, а скоріше навпаки – направляє їх у напрямі річки Тиса. Тому не "продавайте повітря" і "панацею", а спрямуйте свої зусилля на розробку механізмів залучення до захисту нашої країни понад 2 мільйонів українців призовного віку, які не оновили дані, та 200 тисяч військових, котрі самовільно залишили військові частини", – йдеться у повідомленні Микити у телеграм.

Він підкреслив, що квота бронювання в 50% від загальної кількості військовозобов’язаних – це відсоток, який вже є критичною межею функціонування будь-якого підприємства.

"Не потрібно лякати бізнес і підприємців скасуванням статусу критичності, наче це якась індульгенція. У 2025 році бізнес сплатив до зведеного бюджету України близько 1,2 трлн грн податків і зборів", – зазначає заступник керівника ОП.

Він додає, що ці кошти, серед іншого, пішли на грошове забезпечення Сил оборони України та інші потреби захисту й функціонування держави, а також "на заробітні плати функціонерів, котрі сидять заброньовані в гарних костюмах і генерують це ІПСО щодо так званих дискусій про скасування статусу критичності підприємствам".

Микита порадив функціонерам вивчити курс щодо формування місцевого бюджету в частині "звідки беруться кошти на оплату праці вчителям, лікарям, енергетикам та іншим критично важливим для функціонування громад професіям" в умовах децентралізації.

Заступник керівника ОП також звернувся до підприємців, підкресливши, що захисники чітко усвідомлюють, наскільки важливо, "щоб ви працювали та підтримували Сили оборони України".

"Поки воїни на фронті захищають незалежність нашої країни, ви зі своїх податків у бюджет платите за навчання, лікування, обслуговування, безпеку та інші послуги для сімей вдома. Нарощуйте виробничі потужності, робіть країну міцнішою", – закликав Микита.

Раніше депутат Руслан Горбенко від правлячої партії "Слуга народу" стверджував про наявність негласного наказу скоротити кількість критичних підприємств на 10-20% та щоквартальне посилення вимог до надання цього статусу.

Теги: #мобілізація #микита #критично_важливий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 05.05.2026
Правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали їх організаторів у різних регіонах

Правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали їх організаторів у різних регіонах

13:36 01.05.2026
Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

14:41 30.04.2026
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

18:40 27.04.2026
Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

10:05 27.04.2026
Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

19:59 24.04.2026
Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

15:41 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

15:29 17.04.2026
Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Затяжна весна та ризик дефіциту вологи загрожують урожайності пізніх ярих культур у 2026р. – УКАБ

Експорт високоолеїнової олії з України в сезоні-2025/26 може скоротитися на 8% – аналітики

Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

Попит на нові комерційні авто у квітні зріс на 14% – "Укравтопром"

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується трохи вище ніж $108 за барель

Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА