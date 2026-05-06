12:32 06.05.2026

Затяжна весна та ризик дефіциту вологи загрожують урожайності пізніх ярих культур у 2026р. – УКАБ

Посівна кампанія пізніх ярих культур в Україні станом на початок травня демонструє суттєве відставання від графіків попередніх двох років через складні метеоумови, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у Facebook.

"Наразі перед аграріями стоїть новий виклик – провести посівну в максимально стиснуті терміни. Холодна та затяжна весна, надмірне перезволоження ґрунту після значного снігового покриву взимку – все це призвело до вимушеної затяжної посівної компанії ярих культур, особливо пізніх", – зазначили в асоціації.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, станом на 4 травня 2026 року в країні засіяно лише 30% запланованих площ під кукурудзою та соняшником. Для порівняння: у 2024 та 2025 роках рівень виконання робіт за цими культурами на аналогічну дату становив 72-75%. У сегменті сої зафіксовано найнижчий показник – 18%, що значно менше за торішні 56% та 60% у 2024 році.

Водночас посівна ранньої групи практично завершена. Пшениця засіяна на 95% проти 93% у 2025-му та 100% у 2024 році, тоді як ячмінь – на 91% порівняно з 94% та 95% у попередні сезони відповідно.

"Така ситуація загрожує зниженням рівня врожайності цих культур. Найбільші ризики для кукурудзи, оскільки вона потребує найбільше часу для дозрівання або ж потрібно використовувати гібриди, що швидше достигають. Окрім того, для всіх культур можуть виникнути додаткові ризики, пов’язані з бур’янами та хворобами. Багато буде залежати від подальших погодних умов", – пояснюють в УКАБ.

Експерти наголосили, що різка зміна затяжних холодів на спекотну погоду спровокувала інтенсивне випаровування вологи з ґрунту. Це вимагає від господарств максимальної мобілізації ресурсів для завершення робіт у стислі терміни.

