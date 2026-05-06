Інтерфакс-Україна
Економіка
12:28 06.05.2026

Експорт високоолеїнової олії з України в сезоні-2025/26 може скоротитися на 8% – аналітики

Український експорт високоолеїнової соняшникової олії в сезоні-2025/26 продемонструє падіння до 207 тис. тонн, що на 8% нижче за показники попереднього маркетингового року, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Сектор високоолеїнового соняшнику поки не може вийти на довоєнні рівні виробництва. Навіть часткове відновлення посівних площ нівелюється погодними аномаліями та вкрай нестабільними преміями для аграріїв. У таких умовах виробники часто обирають менш ризиковані культури, що автоматично обмежує експортний потенціал олії", – пояснили аналітики.

За їх інформацією, географія поставок продукту в поточному сезоні зазнала суттєвої трансформації: частка традиційного ринку ЄС у вересні-березні скоротилася з 72% до 60% (84,3 тис. тонн). Водночас українські компанії активно нарощують присутність у Азії та Північній Америці. Зокрема, експорт до Малайзії зріс на 82%, до Саудівської Аравії – на 47%, а Сінгапур збільшив закупівлі у понад 30 разів.

В "АПК-Інформ" прогнозують, що зниження залежності від європейського ринку та розширення збуту на 50 країн світу стане головним драйвером для українського ВО-сегменту в найближчі роки.

22:02 04.05.2026
Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

18:19 04.05.2026
Експорт української сої у квітні 2026р скоротився на 18% – аналітики

14:08 30.04.2026
Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

09:12 29.04.2026
Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

20:06 28.04.2026
Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

16:10 24.04.2026
Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

13:24 24.04.2026
Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

09:22 23.04.2026
Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

