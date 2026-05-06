Експорт високоолеїнової олії з України в сезоні-2025/26 може скоротитися на 8% – аналітики

Український експорт високоолеїнової соняшникової олії в сезоні-2025/26 продемонструє падіння до 207 тис. тонн, що на 8% нижче за показники попереднього маркетингового року, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Сектор високоолеїнового соняшнику поки не може вийти на довоєнні рівні виробництва. Навіть часткове відновлення посівних площ нівелюється погодними аномаліями та вкрай нестабільними преміями для аграріїв. У таких умовах виробники часто обирають менш ризиковані культури, що автоматично обмежує експортний потенціал олії", – пояснили аналітики.

За їх інформацією, географія поставок продукту в поточному сезоні зазнала суттєвої трансформації: частка традиційного ринку ЄС у вересні-березні скоротилася з 72% до 60% (84,3 тис. тонн). Водночас українські компанії активно нарощують присутність у Азії та Північній Америці. Зокрема, експорт до Малайзії зріс на 82%, до Саудівської Аравії – на 47%, а Сінгапур збільшив закупівлі у понад 30 разів.

В "АПК-Інформ" прогнозують, що зниження залежності від європейського ринку та розширення збуту на 50 країн світу стане головним драйвером для українського ВО-сегменту в найближчі роки.