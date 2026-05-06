Varus відкрив одразу три магазини

Мережа супермаркетів Varus 1 травня відкрила три нових магазини — в Одесі, Дніпрі та Верхівцевому (Дніпропетровська область), повідомляє пресслужба компанії.

"Ми продовжуємо розвивати мережу, тестуючи та масштабуючи різні формати магазинів — від компактних до більш розширених. Для нас важливо, щоб кожен Varus відповідав очікуванням клієнтів у конкретній локації: це про швидкість, зручність і доступність щоденних покупок", — зазначила директорка з маркетингу Varus Анна Луганська.

Зокрема, в Одесі (вул. Ярослава Баїса, 9а) запрацював компактний супермаркет, орієнтований на швидкі щоденні покупки, з базовим асортиментом продуктів. У Дніпрі відкрився оновлений Varus за адресою вул. Набережна Перемоги, 56-А , із сучасним дизайном, розширеними зонами відпочинку, Varus cafe та відкритою фудзоною на вулиці. У Верхівцевому відкрито новий супермаркет, який забезпечує доступ до широкого асортименту продуктів — від базових категорій до готових страв, із фокусом на щоденні потреби локальної громади.

В усіх трьох магазинах впроваджено рішення для швидкого обслуговування — каси самообслуговування та сервіс Scan&Go, який дозволяє клієнтам сканувати товари через мобільний додаток й оплачувати покупки без черг.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі, минулого року відкрито сім нових, наразі загальна кількість – 119 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

За даними компанії, товарообіг її мережі у 2025 році збільшився на 19,5% – до 28,8 млрд грн. Обсяг податкових платежів до бюджетів усіх рівнів становив 1,99 млрд грн, що на 13,45% більше, ніж у 2024 році.

Відповідно до даних Opendatabot, власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант ентерпрайзіс лімітед". Кінцевими бенефіціарами вказано Валерія Кіптика і Руслана Шостака.