Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

Фото: Генштаб ЗСУ

Фізичні особи-підприємці (ФОП) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі призову на військову службу мають право на повне звільнення від сплати податків, нагадала Державна податкова служба України (ДПС).

Як зазначає ДПС на своєму сайті в середу, згідно з нормами законодавства, підприємці, які стали до лав ЗСУ за мобілізацією або контрактом, звільняються від обов’язку нараховувати та сплачувати податок на доходи фізосіб (ПДФО), єдиний податок (ЄП), військовий збір (ВЗ) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе. Пільга діє з першого числа місяця призову до кінця місяця, в якому відбулася демобілізація.

Для звільнення від оподаткування та обов’язку подавати звітність підприємець має надати до ДПС за місцем реєстрації заяву та копію військового квитка (або іншого документа, що підтверджує призов чи контракт). Це необхідно зробити, якщо у контролюючого органу відсутні відомості про мобілізацію особи.

У ДПС уточнили, що право на пільги мають лише ті ФОП, які були зареєстровані до моменту призову. При цьому звільнення від податків зберігається навіть у разі наявності найманих працівників або продовження отримання доходу від бізнесу під час служби.