Інтерфакс-Україна
Економіка
11:22 06.05.2026

Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

2 хв читати
Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України опрацьовує кілька шляхів розширення програми страхування воєнних ризиків для задоволення зростаючого попиту бізнесу.

Про це повідомив заступник міністра економіки Єгор Перелигін під час "круглого столу" "Україна на інвестиційній мапі: капітал, відновлення, зростання", організованого Спілкою українських підприємців (СУП), у вівторок, в рамках виконання проєкту "Підтримка бізнес-лідерства у зміцненні економічної стійкості та відбудові України", який СУП реалізує у партнерстві з CASE Україна за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

За його словами, відомство наразі розглядає три основні напрями збільшення обсягу доступних гарантій. Зокрема, йдеться про переформатування спільного проєкту зі Світовим банком на суму $100 млн, залучення фінансових гарантій через польську агенцію KUKE, а також можливість прямого виділення коштів із державного бюджету.

"Ми розуміємо, що попит значно перевищує поточні можливості. Держава має відігравати роль першого рівня відповідальності, щоб активізувати ринок", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що тривають перемовини з міжнародними брокерами щодо переходу від страхування окремих вантажів до покриття ризиків цілих виробничих кластерів та ланцюгів постачання.

Під час дискусії представник "Економічної експертної платформи" Олег Гетман запропонував спрямувати на страхування інвестицій 5 млрд грн шляхом їх перерозподілу з програми "Національний кешбек". На його думку, такий крок матиме значно вищий мультиплікаційний ефект для економіки та розвитку промисловості у 2026 році.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у березні 2026 року ухвалив постанову № 1541, яка розширила програму страхування воєнних ризиків. Граничний розмір компенсації страхової премії для бізнесу було збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, а термін подачі заяви на виплату скорочено до 31 дня після укладення договору. Для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах, передбачено можливість компенсації за пошкоджене майно в обсязі до 30 млн грн.

У держбюджеті на 2026 рік на підтримку агросектору та суміжні програми страхування передбачено понад 2 млрд грн, із яких 1,8 млрд грн спрямовано на компенсацію вартості сільгосптехніки українського виробництва в межах політики "Зроблено в Україні", а також виділено окремі ліміти на часткову компенсацію страхових премій для виробників озимих культур та агропереробників.

Теги: #мінекономіки #воєнні_ризики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 05.05.2026
Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

11:55 05.05.2026
Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

10:24 05.05.2026
Посівна-2026: темпи сівби за тиждень зросли вдвічі, проте відставання від минулого року становить майже 40%

Посівна-2026: темпи сівби за тиждень зросли вдвічі, проте відставання від минулого року становить майже 40%

13:04 01.05.2026
Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

12:17 01.05.2026
Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

12:06 01.05.2026
Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

16:10 29.04.2026
Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

12:51 28.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

12:12 28.04.2026
Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

21:41 08.04.2026
Держава повертатиме аграріям до 60% вартості страхування воєнних ризиків – Висоцький

Держава повертатиме аграріям до 60% вартості страхування воєнних ризиків – Висоцький

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

Varus відкрив одразу три магазини

Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

Попит на нові комерційні авто у квітні зріс на 14% – "Укравтопром"

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується трохи вище ніж $108 за барель

Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

НБУ зазначив потребу доукомплектувати наглядову раду Сенс Банку фахівцями з ризик-менеджменту

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів "Укртрансгазу" на 12,5%-47,8%

ВАР заявила про надмірний тиск на аграріїв через вимоги щорічної екооцінки радянських систем зрошення

Третина аграріїв втрачає врожай через неякісний вибір насіння – дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА