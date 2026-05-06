Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України опрацьовує кілька шляхів розширення програми страхування воєнних ризиків для задоволення зростаючого попиту бізнесу.

Про це повідомив заступник міністра економіки Єгор Перелигін під час "круглого столу" "Україна на інвестиційній мапі: капітал, відновлення, зростання", організованого Спілкою українських підприємців (СУП), у вівторок, в рамках виконання проєкту "Підтримка бізнес-лідерства у зміцненні економічної стійкості та відбудові України", який СУП реалізує у партнерстві з CASE Україна за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

За його словами, відомство наразі розглядає три основні напрями збільшення обсягу доступних гарантій. Зокрема, йдеться про переформатування спільного проєкту зі Світовим банком на суму $100 млн, залучення фінансових гарантій через польську агенцію KUKE, а також можливість прямого виділення коштів із державного бюджету.

"Ми розуміємо, що попит значно перевищує поточні можливості. Держава має відігравати роль першого рівня відповідальності, щоб активізувати ринок", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що тривають перемовини з міжнародними брокерами щодо переходу від страхування окремих вантажів до покриття ризиків цілих виробничих кластерів та ланцюгів постачання.

Під час дискусії представник "Економічної експертної платформи" Олег Гетман запропонував спрямувати на страхування інвестицій 5 млрд грн шляхом їх перерозподілу з програми "Національний кешбек". На його думку, такий крок матиме значно вищий мультиплікаційний ефект для економіки та розвитку промисловості у 2026 році.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у березні 2026 року ухвалив постанову № 1541, яка розширила програму страхування воєнних ризиків. Граничний розмір компенсації страхової премії для бізнесу було збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, а термін подачі заяви на виплату скорочено до 31 дня після укладення договору. Для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах, передбачено можливість компенсації за пошкоджене майно в обсязі до 30 млн грн.

У держбюджеті на 2026 рік на підтримку агросектору та суміжні програми страхування передбачено понад 2 млрд грн, із яких 1,8 млрд грн спрямовано на компенсацію вартості сільгосптехніки українського виробництва в межах політики "Зроблено в Україні", а також виділено окремі ліміти на часткову компенсацію страхових премій для виробників озимих культур та агропереробників.