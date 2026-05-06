10:47 06.05.2026

Попит на нові комерційні авто у квітні зріс на 14% – "Укравтопром"

Український парк нових вантажних та спецавтомобілів у квітні 2026 року поповнили 1122 нових машини, що на 14% більше, ніж у квітні-2025, та на 3% більше за березень поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Лідерство на ринку зберігає марка Renault – 235 од. Другу сходинку зайняв Fiat – 118 од., третю Mercedes-Benz – 98 од. Далі у п’ятірці лідерів розташувались Citroen – 81од. та Opel – 80 од.

Як повідомлялось, у квітні минулого року п’ятірку лідерів сформували MAN, Citroen, Renault, Peugeot та Ford.

За даними "Укравтопрому", загалом за січень-квітень український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 4033 нові машини, що майже на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Водночас інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting у сегменті вантажних авто повною вагою більше 3,5 т зафіксувала зниження на 16,4%, проте зауважила, що темп падіння скорочується.

"Ринок потребує корекції, після значних закупівель перших років війни. Зараз вже діє більш прагматичний розрахунок", – йдеться у дописі на сайті групи.

За даними експертів, лідером в цьому сегменті стала марка Iveco с часткою 15%.

"Для IVECO – це вже не перше лідерство за підсумками місяця. AUTO-Consulting повідомляв про цю подію і в минулому році. І судячи по все більшій частоті підсумків №1 – це вже є системний результат", – зазначається у дописі.

