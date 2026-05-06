08:52 06.05.2026

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується трохи вище ніж $108 за барель

Ціни на нафту продовжують опускатися вранці в середу після зниження за підсумками торгів у вівторок.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:09 кч торгуються по $108,1 за барель – на $1,77 (1,61%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Напередодні ці контракти подешевшали на $4,57 (4%), до $109,87 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $1,86 (1,82%), до $100,41 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $4,15 (3,9%), до $102,27 за барель.

У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході.

Американський президент Дональд Трамп заявив у вівторок про "значний прогрес у досягненні повної та остаточної угоди" з Іраном. Він також повідомив, що США "на короткий період" припиняють проєкт "Свобода" із супроводу суден Ормузькою протокою, щоб оцінити можливості доопрацювання й укладення мирної угоди з Тегераном.

Цю заяву сприйняли як сигнал про можливу деескалацію, вона породила сподівання на поступове відновлення поставок з Перської затоки, написав аналітик LSEG Ань Фам. Водночас експерт додав, що ціни на нафту все ще на підвищених рівнях, оскільки перспективи мирної угоди залишаються невизначеними, а для повного відновлення торговельних потоків знадобиться час, навіть якщо угоду буде укладено.

Тим часом блокування Ормузької протоки триває. Зупинення руху суден ключовим для ринку нафти каналом поставок призвело до значного скорочення запасів у світових нафтосховищах.

Американський інститут нафти (API) повідомив напередодні, що резерви нафти в США за минулий тиждень зменшилися на 8,1 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 2,8 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти, більш важливі для ринку, будуть опубліковані в середу о 17:30 кч.

