Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що наразі завершується технічна робота щодо формування міжнародних правових документів між Україною і Європейським Союзом щодо кредиту EUR90 млрд.

"По 90 мільярдах завершується технічна робота щодо формування міжнародних правових документів між Україною і Європейським Союзом. Це питання технічне і рухається з запланованою швидкістю", – сказав Качка на пресбрифінгу у вівторок в Києві.

Щодо намірів Великої Британії взяти участь у цьому кредиті, віцепрем'єр зазначив, що ще на стадії підготовки даної позики було чітке розуміння того, що потреби макрофінансової стабільності України вимагають трошки більших обсягів допомоги.

"І ще на тій стадії була досягнута попередня згоди, що Британія і ще кілька країн долучаться до цієї позики, як тільки вона буде сформована. Відповідно, зараз після розблокування цієї позики в Європейському Союзі і завершення роботи по укладенню угоди, активізується робота з іншими партнерами", – зазначив Качка.

Водночас, він констатував, що наразі рано говорити про конкретні нюанси, але запевнив, що така робота ведеться.

Як повідомлялося, 3 травня, уряд Великої Британії повідомив, що країна має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 78 млрд фунтів стерлінгів ($106 млрд), що є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв'язків на тлі посилення тиску з боку США.

В Європейській Комісії назвали "важливим" намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Євросоюзу Україні.