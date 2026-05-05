Інтерфакс-Україна
Економіка
21:42 05.05.2026

Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

2 хв читати
Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами
Фото: Facebook @taras.kachka

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що наразі завершується технічна робота щодо формування міжнародних правових документів між Україною і Європейським Союзом щодо кредиту EUR90 млрд.

"По 90 мільярдах завершується технічна робота щодо формування міжнародних правових документів між Україною і Європейським Союзом. Це питання технічне і рухається з запланованою швидкістю", – сказав Качка на пресбрифінгу у вівторок в Києві.

Щодо намірів Великої Британії взяти участь у цьому кредиті, віцепрем'єр зазначив, що ще на стадії підготовки даної позики було чітке розуміння того, що потреби макрофінансової стабільності України вимагають трошки більших обсягів допомоги.

"І ще на тій стадії була досягнута попередня згоди, що Британія і ще кілька країн долучаться до цієї позики, як тільки вона буде сформована. Відповідно, зараз після розблокування цієї позики в Європейському Союзі і завершення роботи по укладенню угоди, активізується робота з іншими партнерами", – зазначив Качка.

Водночас, він констатував, що наразі рано говорити про конкретні нюанси, але запевнив, що така робота ведеться. 

Як повідомлялося, 3 травня, уряд Великої Британії повідомив, що країна має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 78 млрд фунтів стерлінгів ($106 млрд), що є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв'язків на тлі посилення тиску з боку США.

В Європейській Комісії назвали "важливим" намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Євросоюзу Україні.

Теги: #технічна_работа #кредит #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 05.05.2026
З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

15:38 04.05.2026
Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

13:46 04.05.2026
Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

11:00 01.05.2026
ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

13:56 30.04.2026
Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

11:46 30.04.2026
Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

ОСТАННЄ

НБУ зазначив потребу доукомплектувати наглядову раду Сенс Банку фахівцями з ризик-менеджменту

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів "Укртрансгазу" на 12,5%-47,8%

ВАР заявила про надмірний тиск на аграріїв через вимоги щорічної екооцінки радянських систем зрошення

Третина аграріїв втрачає врожай через неякісний вибір насіння – дослідження

Nova Digital запустила сервіс NovaDoc для бізнесу

НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Уряд узгоджує з громадами і ОВА підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА