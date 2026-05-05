20:50 05.05.2026

НБУ зазначив потребу доукомплектувати наглядову раду Сенс Банку фахівцями з ризик-менеджменту

Національний банк України (НБУ) звертав увагу державного Сенс Банку на необхідність доукомплектувати наглядову раду банку через неповний склад і брак компетенцій у сфері ризик-менеджменту, повідомив заступник голови регулятора Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.

"Крім кількісного складу, потрібно заповнити всі компетенції, які мають бути в наглядовій раді. Зокрема, там є брак компетенцій по ризик-менеджменту", – зазначив заступник голови НБУ.

Нацбанк отримав документи щодо кандидатів до наглядової ради Сенс Банку у серпні 2025 року, більшість із них погодив у вересні, а частину – у жовтні. Один кандидат у процесі відмовився від подальшої участі у відборі, ще один погоджений кандидат згодом змінив роботу.

Олійник уточнив, що наглядова рада Сенс Банку має складатися з дев'яти членів, шість із яких повинні бути незалежними протягом усього строку роботи в раді.

Всі кандидати проходили два рівні відбору – кваліфікаційну комісію та комітет з питань нагляду, а рішення щодо них ухвалювалися колегіально й одностайно.

Олійник також повідомив, що НБУ провів у Сенс Банку три інспекційні перевірки та три перевірки з питань фінансового моніторингу. Матеріали однієї з них після рішення у березні 2025 року регулятор передав правоохоронним органам.

Згідно з інформацією на сайті Сенс Банку, наразі до наглядової ради входять сім осіб. Незалежними членами є голова ради Микола Гладишенко, а також Олег Містюк, Олександр Щур і Пьотр Новак; представниками держави – заступник голови ради Андрій Свистун, Владислав Власюк і Віталій Зінніков, останній – як представник держави від президента України.

Як повідомлялося, ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем'єр-міністра, голови НБУ та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку. Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака.

 

