17:56 05.05.2026

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

Фото: https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply

Масована комбінована атака РФ у вівторок, 5 травня, принесла серйозні руйнування об'єктів газовидобутку групи "Нафтогаз", що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"На жаль, балістика принесла серйозні руйнування… Безумовно, є втрати газу. Безумовно, ми будемо надолужувати й відновлювати. І все відновимо, все зробимо. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсовувати, як і минулого року, імпортними обсягами", – сказав Корецький в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок

Він наголосив, що з початку 2026 року РФ здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи "Нафтогаз", переважно газовидобутку, останні атаки відбуваються вже п'ять днів поспіль.

Корецький також зазначив, що найближчим часом "Нафтогаз" відновить газопостачання абонентам, які залишилися без нього внаслідок атаки (за даними ЗМІ, без палива перебувають 3,5 тис. абонентів).

Глава компанії також висловив співчуття з приводу загибелі внаслідок атаки трьох співробітників "Нафтогазу" та двох працівників ДСНС, зазначивши, що вони після завершення тривоги повернулися на об'єкт, аби мінімізувати наслідки атаки, але РФ вдарила балістичними ракетами.

За його словами, більшість поранених перебувають у лікарні, деякі вже залишили її.

Корецький уточнив, що загинули працівники "Нафтогазу" Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб.

За даними компанії, Олександр Козін очолював технологічний цех стабілізації конденсату, неодноразово брав участь у ліквідації наслідків атак. За мужність під час ліквідації попередніх ударів був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня від президента України. У нього залишився неповнолітній син.

Юрій Мусієнко працював машиністом технологічних насосів, і його робота –  це стабільність процесів, які не можна зупиняти навіть у найскладніші моменти.

Михайло Дуб був змінним інженером у відділенні з переробки газового конденсату і нафти, і, як зазначає компанія, від його рішень залежала безпечна і безперебійна робота виробництва.

Як повідомлялося, троє працівників групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 поранені, а також суттєво пошкоджені об'єкти газовидобутку в Харківській та Полтавській областях.

Теги: #корецький #атака_рф #нафтогаз

